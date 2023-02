Elecciones: Alfredo Cornejo quiere que Mendoza de un “salto superior”

Alfredo Cornejo se calzó formalmente el traje de candidato a Gobernador. Por la mañana confirmó que aceptaba la propuesta de Rodolfo Suárez de competir en las elecciones y por la tarde ya habló como candidato. Ante un salón Vendimia del Hotel Aconcagua repleto de radicales y aliados, sacó chapa de estadista y de gestor por su pasado en las gestiones ejecutivas.

Las comparaciones con el 2015 fueron los hitos que destacó. “En todas las competencias que son provinciales, de exclusiva competencia provincial, Mendoza está mejor que 7 años atrás”, dijo apenas tomó la palabra, acompañado de Suárez y del presidente de la Unión Cívica Radical, Tadeo García Zalazar. De cara al futuro planteó mejoras y dar un salto de calidad.

El radicalismo respaldó a su candidato: Alfredo Cornejo. El senador nacional asumió el rol de líder de la campaña electoral y sus palabras fueron referidas a los ejes del plan de gobierno y la defensa de la gestión. Si bien es precandidato, en la esfera del hotel céntrico se respiraba aire de candidatura.

El concepto de influir en los temas nacionales volvió a hacerse presente, como en la campaña electoral del 2021, la que lo llevó al Senado de la Nación. “Siempre quise, quiero y querré influir sobre temas nacionales”, enfatizó.

El senador nacional Alfredo Cornejo dió una conferencia de prensa, acompañado por el gobernador Rodolfo Suarez y referentes de Cambia Mendoza. foto: Mariana Villa / Los Andes

“Una candidatura a presidente, vice, son directas y concretas pero hay otras formas de influir”. Destacó el trabajo que hace con su colega Mariana Juri instalando debates en el Senado pese a ser minoría, y valoró lo que hacen los diputados nacionales. “Queremos influir con el próximo Gobierno, que esperamos que sea de Juntos por el Cambio”, indicó.

La competencia interna

Luis Petri competirá en las elecciones primarias por dentro de Cambia Mendoza y el ex mandatario dijo que se sentirá muy cómodo compitiendo con él porque se conocen y avizora una competencia sana. Sobre Omar De Marchi, dijo que espera que el frente tenga a los mismos integrantes y recordó los “siete años de logros institucionales” como boleta única, ficha limpia, entre otros.

Las caras presentes fueron muchas, las que llegaron para respaldar al candidato. Los intendentes radicales estuvieron casi todos, salvo Daniel Orozco. “Tenía una reunión pero llegaba más tarde”, dijo alguien de su entorno. Otros dicen que lo invitaron unos minutos antes, se enojó y decidió no estar. Fue el único ausente de los jefes comunales. Desde Las Heras llegaron dos que quieren suceder al médico: Fabián Tello y Francisco Lo Presti.

El senador nacional Alfredo Cornejo, junto al vicegobernador Mario Abed y el gobernador Rodolfo Suarez. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Julio Cobos estuvo entre los primeros lugares junto a legisladores nacionales. Suarismo y cornejismo avalaron con su presencia la decisión del Gobernador de hacer un enroque con su antecesor. Suárez llegará al Senado de la Nación y estará cuatro años allí sin campaña en la que sea protagonista. “Win win”, dijo un radical.

Cornejo evitó dar detalles del gabinete pero valoró a quienes llegaron calificados y los que se calificaron en estos siete años y avisó que es necesario “un refresh” generacional. Lo que dejó en claro el candidato, es que si bien valora las mejoras, no está conforme y va por más. “Creemos que este equipo está mejor preparado para darle un salto superior al que hemos dado en estos últimos años”, resaltó.

Las obsesiones

Cornejo reconoció su obsesión por la seguridad en su mandato anterior y de cara a los próximos cuatro años será la educación. “Si no tuviésemos el GEM y toda la información que hoy día tenemos, no podríamos haber ido a buscar a los 17 mil chicos que no tenían teléfono en la pandemia”, destacó.

“Ahora podemos identificar a los que están desertando, a los que están perdiendo la secundaria y vamos a trabajar metódicamente para recuperarlos y que no abandonen la secundaria. En nuestras competencias creemos que podemos hacerlo mejor de lo que lo hicimos en estos siete años, por eso pedimos un voto de confianza”, prometió.

En ese sentido indicó que “si los chicos no pueden aprender matemática, lengua y otra lengua como inglés, no vamos a avanzar y no se podrán insertar en el mundo”. Y se palpita lo que puede ser un nuevo duelo con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute): “Estaré de lleno metido en la DGE porque es una obsesión que tengo así como lo fue también la seguridad en mi gestión”. En su momento tuvo duros cruces con la conducción encabezada por Sebastián Henríquez cercando al Frente de Inzquierda. Hoy con Carina Sedado y Gustavo Correa, de inocultables vínculos kirchneristas, más de uno avizora varios rounds.

La matriz y un debate que no es prioridad

En otro pasaje del discurso, Cornejo apuntó a quienes piden ampliar la matriz productiva. “Los verdaderos problemas en la materia los sigue generando la Nación”, subrayó.

“Cuando se comparan los temas económicos, de mala fe, con provincias vecinas, olvidan que San Juan tiene un commodity fenomenal como es el de la minería, que Neuquén tiene un commodity más que fenomenal con el petróleo y el gas, que la Pampa Húmeda tiene soja y trigo y por eso es mucho más meritorio gobernar Mendoza con equilibrio fiscal”, disparó.

El senador nacional Alfredo Cornejo junto a los aliados de Cambia Mendoza. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Invitó a quienes “desconocen desde la superficialidad de esas críticas” a “repasar la historia de las últimas dos décadas y verán que nuestros gobiernos, de los últimos 7 años, se manejaron sin generar déficit que origina deuda. Por ello es importante bregar por un gobierno que tiene un programa y una filosofía como la de Cambia Mendoza”.