El SUTE aprobó la propuesta salarial del Gobierno y no habrá paro general

El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) aprobó este sábado la propuesta salarial que le presentó el Gobierno provincial y de esa forma dejó sin efecto la amenaza de paro por 96 horas que habían anunciado para realizar desde el 1 de agosto.

La votación en el plenario provincial que se llevó adelante en La Paz resultó con 149 votos de delegados a favor y solo 10 votos en contra. También se votó “exigirle” al Ejecutivo que se trate en mesa de revisión técnica los puntos que no se incluyeron en la oferta, tales como el ítem zona. Otra decisión que surgió fue la de judicializar “la deuda del 36%” del año 2020 y ahora analizarán cual será el procedimiento puntual que llevarán adelante.

El SUTE era el único gremio que no había aceptado la oferta presentada en la revisión paritaria de junio y en ese marco anunció un paro general, que debía ratificarse en los plenarios de este fin de semana. El principal reclamo pasaba por un “achatamiento” de la pirámide salarial, que no estaba siendo atendido por el Gobierno y “atentaba” contra el estatuto docente, denunciaron. Aseguraban que no se respetaban la antigüedad, los cargos jerárquicos ni la zona.

Después de varios días de tensión y a pocos días de las elecciones PASO nacionales, finalmente el miércoles el Ejecutivo los convocó a una nueva revisión paritaria y presentó una propuesta con mejoras para atender esas demandas, aunque no todas fueron contempladas.

El gremio decidió bajarla a las bases y este viernes fue apoyado por los plenarios departamentales en masa: hubo aprobación de 16 de 18 seccionales. Los que rechazaron fueron Tunuyán y General Alvear. Entonces la tendencia se tradujo en el plenario provincial, por amplia mayoría también.

La secretaria general del sindicato docente, Carina Sedano, le confirmó a Los Andes que “se acepta la propuesta del Gobierno y se deja en claro que resuelve parcialmente la situación. Se plantea seguir con mesas técnicas, revisando las debilidades que se presenta”.

La gremialista agregó que en el plenario se debatió “algunas debilidades que tiene esta propuesta, por eso llevamos también como mandato exigir mesas ténicas antes del 19 de octubre para ver lo de la zona de las escuelas, los cargos jerárquicos y la situación de los celadores. Son tres ejes que sostenemos”.

En cuánto a la votación, comentó que los delegados que rechazaron, “coinciden plenamente con lo que vamos a ir a buscar en la mesa técnica. Ellos se oponían porque entienden que la propuesta no atiende la zona y con el debate se concluyó en que hay que ir a exigir esto, como también lo de los equipos jerárquicos, que se resuelve parcialmente con esta propuesta”.

“También se debe hablar sobre la antigüedad de los celadores y la posibilidad de tener el piso salarial”, añadió la dirigente.

Y advirtió que la aceptación de la propuesta salarial, no implica que se mantengan de brazos cruzados hasta octubre, cuando se retome las negociaciones paritarias, si las demandas planteadas no son respondidas por el Ejecutivo provincial.

“Hoy hemos cerrado así, pero si vemos que no hay mesas técnicas para seguir revisando todo esto y no somos escuchados por el Gobierno, volveremos a armar un plan de lucha en plenarios de nuevo”, completó.

El próximo lunes el gremio asistirá a la Subsecretaría de Trabajo para firmar el acuerdo con el gobierno de Rodolfo Suárez y de esta manera, el oficialismo llegará sin conflictos a los comicios nacionales.

La propuesta

El cronograma de aumentos al salario básico propuesto es el mismo que fue presentado a todos los sectores: Junio, 10,5%; Julio, 8%; Agosto, 14%; Septiembre, 8% y Octubre, 8%.

Según informaron desde el Gobierno, la nueva propuesta contempló la carrera docente, las responsabilidades del cargo y el trabajo integral que se realiza en las escuelas. “Ante eso la Provincia reestructuró el sistema de garantía propuesto por el Gobierno Nacional devolviendo la pirámide a la escala salarial”, aseguraron.

Además garantizaron un “importante reconocimiento” a los cargos jerárquicos y aquellos docentes de mayor trayectoria en el sistema educativo. También se incluyó a los celadores, quienes “percibirán beneficios salariales inherentes a su tarea”. Lo que no fue incorporado es el ítem zona, aunque quedaron de acuerdo en tratarlo en mesas técnicas, según advirtieron.

El Ejecutivo sostuvo que la propuesta en su conjunto implica una variación para el período enero-octubre 2023, superior a 90%.