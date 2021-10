El PJ mendocino desactivó un foco de conflicto interno de cara a las generales

Tras el duro golpe que significó el resultado de las PASO del 12 de septiembre, el Frente de Todos mendocino ha apostado a un reordenamiento interno buscando mejorar el desempeño en las generales. En este sentido, el Partido Justicialista (PJ) local desactivó en los últimos días un eventual foco de conflicto dentro del espacio, al postergar las elecciones partidarias internas en cuatro departamentos, que estaban previstas para el próximo 10 de octubre y se encuentran pendientes desde hace casi un año.

La Junta Electoral del partido decidió aplazar la votación de autoridades justicialistas en Guaymallén, San Martín, General Alvear y Malargüe hasta marzo del 2022, para evitar una superposición con las elecciones legislativas nacionales a desarrollarse el 14 de noviembre. Se trata ya de la cuarta postergación de estos procesos electorales que deberían haber tenido lugar originalmente en diciembre del 2020, cuando Anabel Fernández Sagasti asumió la presidencia del partido.

Con esta suspensión, el peronismo mendocino logró desactivar un posible foco de conflicto al interior del espacio, justo en el comienzo de una campaña que se presenta complicada, luego del revés de las primarias. Precisamente, uno de los objetivos urgentes del Frente de Todos es encolumnar a las distintas líneas departamentales que compitieron con colectoras en los últimos comicios y evitar que se fuguen esos votos a otras fuerzas.

Frente a ese escenario, llevar adelante unas internas partidarias en cuatro comunas a un mes de las generales era evaluado como un hecho contraproducente por la actual conducción justicialista.

El aeropuerto de #Mendoza es uno de los primeros en retomar sus vuelos internacionales 🙌🏻



Hoy despegó el primer avión hacia Chile y con mucha emoción recorrimos con @florcarignanook las instalaciones que están más que preparadas para recibir de forma segura a los pasajeros ✈️ pic.twitter.com/OZL0AAkxmh — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 25, 2021

En la última renovación de autoridades provinciales del PJ la senadora nacional Fernández Sagasti, actual candidata a la reelección por el Frente de Todos, lideró una lista de unidad provincial donde confluyeron los intendentes peronistas Emir Félix (San Rafael), Matías Stevanato (Maipú), Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz). El acuerdo se replicó en la mayoría de los departamentos, salvo en cuatro comunas donde diferentes sectores apostaban a disputar la conducción regional del PJ al flamante oficialismo.

Estaba previsto que esas elecciones internas en Guaymallén, San Martín, General Alvear y Malargüe se celebraran el 20 de diciembre de 2020. Sin embargo, la situación epidemiológica que atravesaba la provincia a raíz de la pandemia de coronavirus obligó a postergarlas al 21 de marzo del 2021, luego al 20 de junio y después al 10 de octubre de ese año.

Pese a la mejora de los indicadores sanitarios, ahora se produjo una cuarta dilación hasta el 13 de marzo del 2022. Desde el justicialismo explicaron que la decisión se tomó para evitar una superposición entre los plazos y cronogramas del proceso electoral interno y de los comicios legislativos nacionales, provinciales y municipales.

Las razones de la postergación

A través de la Resolución Nº 38, la Junta Electoral del PJ mendocino suspendió el acto eleccionario previsto para este mes de octubre y aplazó la votación 5 meses. Entre los fundamentos de la medida, resaltan que “cualquier acto de campaña para las elecciones internas puede ser interpretado por los organismos competentes como campaña electoral para las elecciones generales, pudiendo ocasionar diferentes tipos de sanciones”.

Resalta también que los afiliados “se encuentran comprometidos en el trabajo político de las elecciones generales” y destaca que “la superposición de plazos y opciones, una para la interna y otra para la electiva, puede llevar a confundir a los afiliados y al electorado general, mezclando ofertas en un mismo espacio de tiempo, dificultando además la claridad de las mismas y las diferentes finalidades políticas”.

🏠• Familias de Maipú, Santa Rosa y Ciudad de #Mendoza recibieron hoy las llaves de su casa #ProCreAr o firmaron su crédito #CasaPropia.



El acceso a vivienda es una política de Estado que debemos defender para que perdure en el tiempo y siga mejorando la vida de los argentinos. pic.twitter.com/UVYT0ihPRn — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 24, 2021

En diálogo con Los Andes, la presidenta de la Junta Electoral justicialista, Patricia Fadel, explicitó que “los fundamentos nuestros son que no se pueden mezclar las elecciones, tampoco legalmente se pueden hacer en medio de las elecciones generales, haríamos doble campaña y en fechas que se superponen”.

La ex legisladora peronista explicó que la determinación de la Junta se tomó el pasado 24 de septiembre, en base a la decisión de la mayoría del Consejo Provincial, ya que el 25 de septiembre se debía poner en vigencia el cronograma para los comicios partidarios.

Asimismo, Fadel también hizo hincapié en que resultaba contraproducente tener una interna a semanas de unas legislativas. “No correspondía realizar una disputa partidaria en medio de una general”, señaló.

La competencia pendiente

La conducción provincial del partido presentó candidatos en los cuatro departamentos bajo la lista Ser Mejores, pero hay otros sectores anotados en la carrera por el control del partido a nivel municipal.

En Guaymallén, la lista oficial lleva a Leonardo “Turquito” Riveros como presidente, quien cuenta con el apoyo del ex intendente Alejandro Abraham.

En la disputa en el departamento más poblado de la provincia también está involucrado el sector interno Gesta Justicialista, cuyos referentes son el médico Jorge Pujol y la ex legisladora Elena Giordano de La Rosa. Esta línea buscó competir a nivel provincial pero no obtuvo los avales requeridos, pero en la comuna postula como candidato a Luis Gómez.

Consultado por este diario acerca de postergación de la elección, Pujol sostuvo que siente una gran decepción y sostuvo que “básicamente el mensaje ha sido que acá en el PJ no se debate nada”. “Está prohibido discutir, no se debate nada. Acá hay una jefa que viene con un mandato de Buenos Aires y el que se oponga, se va, pero no se puede ir a una urna y hacer una elección”, sostuvo el candidato a senador nacional por Compromiso Federal.

Este espacio interno también impulsa una lista opositora en San Martín, denominada Militancia en Acción, que postula al ex concejal y ex funcionario municipal Carlos “Coqui” Morales como presidente del Consejo Departamental.

En la comuna del Este el postulante del oficialismo es el ex presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quien cuenta con el respaldo del ex intendente sanmartiniano Jorge Giménez.

También busca competir en este departamento el espacio Unidos Triunfaremos, que lleva como principal candidato a Sergio Tussedu, ex subsecretario de Administración de Giménez.

Yendo al sur provincial, en General Alvear la lista de Ser Mejores la encabeza Alejandra Fiaschi, ex concejal del departamento. No obstante, enfrente tiene al espacio Lealtad Alvearense, que lidera el actual presidente del PJ local, Néstor Otero.

En Malargüe, la concejal Daniela Favari, es la dirigente que representará a la conducción de Fernández Sagasti y los intendentes. La edil cuenta con el aval del exgobernador Celso Jaque y el concejal José Barro, último candidato a intendente del peronismo. Por otro lado, el ex concejal y ex funcionario del municipio sureño, Rodolfo Cabeza, lidera la lista de Lealtad Peronista.

Si bien este es el escenario actual de la interna en las cuatro comunas, en marzo del 2022 puede ser diferente. Desde el justicialismo manifestaron que algunas de las listas “están hablando entre ellas” y que no descartan que “en algunos lugares pueda irse ordenando sin ir a internas”.