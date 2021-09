El peronismo sufrió una dura derrota pero confía en “levantarse”

El Frente de Todos de Mendoza sufrió una categórica derrota en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo. Encabezado por Anabel Fernández Sagasti, quien busca la reelección como senadora nacional, el peronismo perdió por 18 puntos frente a Cambia Mendoza y fue superado en la gran mayoría de los departamentos, incluido bastiones históricos del Partido Justicialista (PJ) como Maipú y San Rafael.

Si bien los dirigentes del justicialismo evitaron poner excusas a un resultado que los los sorprendió, sostuvieron que pudo haberse debido a problemas al comunicar su propuesta. Al mismo tiempo, resaltaron que apuestan a “levantarse” de esta dura caída y remarcaron que hay elementos para entusiasmarse de cara a las generales.

Minutos antes de las 22, la principal postulante del Frente de Todos al Senado nacional, Anabel Fernández Sagasti, ingresó al búnker partidario acompañada del precandidato a diputado nacional Adolfo Bermejo. En conferencia de prensa, reconoció la derrota y dijo que “el dato que tenemos nosotros con el 50% de las mesas escrutadas de la provincia es que está ganando el Frente Cambia Mendoza. Nosotros en porcentaje estaríamos en un 28% y Cambia Mendoza en alrededor del 43, o 44%”.

En los instantes previos los resultados oficiales con un importante avance de las mesas escrutadas daba cuenta de una diferencia de casi 20 puntos entre las dos fuerzas más votadas de la provincia.

“Hoy los que hablan son los mendocinos y las mendocinas y escuchamos lo que dijeron a través de su voto, lo tomamos con mucha humildad. Para nosotros perder es no volver a levantarse y mañana nos vamos a levantar con más fuerza que nunca y vamos a buscar a los mendocinos y las mendocinas que no confiaron en el Frente de Todos o que confiaron en otras fuerzas y explicarles todas las ganas que tenemos de trabajar por Mendoza”, manifestó la presidenta del PJ de Mendoza, claramente afectada por el resultado adverso.

Por su parte, Bermejo le restó magnitud a la contundente diferencia con el oficialismo provincial. “Esta derrota la tomamos con mucha tranquilidad porque en estas elecciones lo que se dirime son las internas de cada frente. Por eso a partir de mañana tenemos un peronismo unido y ordenado de cara a noviembre”, dijo.

Asimismo, consideró que “la falla puede haber estado en la falta de saber comunicar mejor nuestra propuesta” y remarcó que de cara a noviembre la oferta electoral estará más concentrada en menos partidos. No obstante, subrayó: “Por supuesto asumimos la responsabilidad del resultado nosotros”.

Los únicos dirigentes que oficiaron de oradores del peronismo evitaron hacer referencia a un posible “lastre” de parte del Gobierno nacional para el acompañamiento de la ciudadanía mendocina en las urnas. “El Presidente no es candidato, los candidatos somos Adolfo, yo y todos los compañeros y compañeras que está en la lista”, manifestó Fernández Sagasti.

Por otro lado, la senadora nacional hizo referencia a la importante cantidad de votos en blanco que superaron el 9% en Mendoza. “También es un dato muy importante para todos los frentes políticos el voto en blanco. Ese dato lo tenemos que analizar en la dirigencia política en general para ver qué está pasando con gente que va a cumplir con su deber cívico y con toda la oferta electoral que había no se decidió por ninguna. Eso nos tiene que llamar la atención a todos y va a ser una reflexión que vamos a tener con Adolfo y todo nuestro equipo”, indicó.

Un búnker sin dirigentes

Los referentes del Frente de Todos de Mendoza siguieron las instancias de las elecciones PASO desde un hotel céntrico mendocino. A metros del lugar se había montado el búnker de campaña en la sede del Partido Justicialista (PJ), en calle España de Capital.

Allí sólo acudieron Fernández Sagasti y Bermejo para la conferencia de prensa, pero no dijeron presente ni intendentes ni otros dirigentes importantes del peronismo. Sí estuvo en el lugar el jefe de campaña, el senador provincial Lucas Ilardo, pero no hizo declaraciones sobre el desempeño en los comicios.

Los principales precandidatos del peronismo llegaron alrededor de las 19 al hotel y desde allí fueron recibiendo las actualizaciones del recuento de votos que iban enviando los fiscales de los distintos departamentos.

Durante las casi cuatro horas donde en las que estuvo abierto el comando de campaña del peronismo, reinó la cautela y no se hacía ninguna referencia a los números preliminares sobre el desempeño en las primarias, esa reserva hacía prever una cifra de votos poco satisfactoria.

Otro aspecto que reafirmaba esa tendencia fue justamente la ausencia de los jefes comunales y otros legisladores nacionales y provinciales en el lugar.

Los datos que “entusiasman” para las generales

La gran apuesta del peronismo mendocino era quebrar la barrera de los 30 puntos para crecer a partir de allí y aumentar el caudal electoral de cara a las generales del 14 de noviembre. De esta manera, apuntan a consolidar los números obtenidos en las elecciones provinciales del 2019 y superar el flojo desempeño de las legislativas 2017, donde apenas alcanzó un 25%.

En este sentido, desde la dirigencia hicieron hincapié en que hay algunos elementos que generan optimismo para la votación de noviembre. “Hay muchas cosas para entusiasmarnos”, expresó Fernández Sagasti. En este sentido, remarcó que “si hoy fueran las elecciones, el peronismo estaría metiendo dos diputados nacionales”.

Explicó que las elecciones tienen que compararse con las de cuatro años atrás y que a raíz de esto “estaríamos recuperando legisladores provinciales, concejales y un legislador nacional”. “No estamos festejando nada, sino que el trabajo de la unidad del peronismo nos ha mostrado que hemos dado un pasito adelante y eso también nos da entusiasmo”, afirmó.

Las sorpresas de las colectoras

El magro desempeño electoral del Frente de Todos para las principales categorías nacionales también tuvo un correlato en el plano departamental. El espacio fue superado por Cambia Mendoza en 11 de las 18 comunas e incluso el oficialismo provincial se impuso en San Rafael y Maipú, dos históricos bastiones del peronismo.

“Sabemos que estamos perdiendo en el departamento de Maipú. Hace 20 años que el peronismo no gana una elección legislativa, hemos ganado todas las ejecutivas pero en términos elecciones intermedias hace 20 años que no ganamos”, expresó Adolfo Bermejo, ex intendente maipucino, desde el búnker en la noche del domingo. En tanto, los dirigentes peronistas no hicieron referencia al resultado de San Rafael y dijeron que no tenían datos para confirmar que se tratara de una derrota hasta el momento.

No obstante, el justicialismo triunfó en las categorías de concejales en Lavalle, Tunuyán, Santa Rosa, La Paz (cuatro comunas gobernadas por intendentes del PJ) y también se impuso en San Carlos, Malargüe y Tupungato donde existe una conducción de Cambia Mendoza.

El desempeño en estos tres departamentos se explica en buena medida por las listas colectoras que presentó el Frente de Todos en esos departamentos. En el municipio del sur compitieron tres, en San Carlos 5 y en Tupungato 6 más una lista corta. En estos últimos dos se dio la particularidad de que unas colectoras le ganaron a la lista oficial. Se trata de San Carlos Puede y Por un Tupungato de Todos, quienes encabezarán las nóminas definitivas que competirán en noviembre. En tanto, en otras comunas también se dio una disputa pareja, lo que se traducirá en una grilla de concejales “combinada” para las generales.