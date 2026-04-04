Cancillería argentina confirmó que el Encargado de Negocios de Irán abandonó el país

La República Argentina , a través de Cancillería, declaró persona non grata a Moshen Soltani Tehrani, encargado de negocios a cargo de la Embajada de Irán en el paí s, y le ordenó abandonar el territorio nacional en 48 horas. El plazo se cumplió este sábado y el diplomático dejó el territorio argentino en las últimas horas.

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La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, a través de sus redes sociales, y trascendió que el exencargado de negocios fue escoltado hasta el Aeroparque por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Antes de abordar el vuelo, Tehrani habló con la prensa y expresó que no tiene sentido que Argentina se involucre en el conflicto con Irán.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional.

"El pueblo iraní y el pueblo argentino no han sido ninguna vez enemigos y no serán en el futuro, aunque autoridades, por alinearse o beneficiarse de la situación, quieren como asumir la guerra por supuesta. No tiene sentido que Argentina se sume a la guerra de Irán", expresó a Clarín.

Asimismo, criticó tanto al gobierno de Estados Unidos como al de Irán y señaló que "están perdiendo la batalla tratando de desviar la atención de otros pueblos y pedir expulsar a los diplomáticos de Irán en otras regiones"

Finalmente, agradeció al pueblo argentino y aseguró que se va del país con una imagen positiva sobre su gestión.

Por qué declararon a Tehrani persona non grata

Desde el Gobierno explicaron que la decisión responde a un reciente comunicado difundido por autoridades iraníes, el cual contenía “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes” contra Argentina y sus funcionarios. Además, consideraron que dichas declaraciones constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del país.

El comunicado oficial también remarca como un agravante la negativa persistente de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, así como el incumplimiento de órdenes internacionales de detención contra los acusados.

En ese sentido, el Gobierno argentino reiteró sus cuestionamientos a las autoridades iraníes por la falta de colaboración en el esclarecimiento del ataque y por obstaculizar el avance de la causa judicial.

“La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales”, señala el texto difundido por Cancillería.