4 de abril de 2026 - 17:44

El descargo del funcionario echado por Pettovello: "No cometí ningún acto ajeno a la ley"

Luego de que la ministra de Capital Humano le solicitara la renuncia al conocerse su acceso a un crédito hipotecario del Banco Nación, el ahora exjefe de Gabinete rompió el silencio.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La salida de Leandro Massaccesi de la jefatura de Gabinete del Ministerio de Capital Humano ha generado una fuerte repercusión interna en el Gobierno, especialmente considerando que otros funcionarios también han accedido a líneas crediticias similares.

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La decisión de la ministra Sandra Pettovello se precipitó tras un tuit que revelaba la situación, optando por desplazarlo para preservar la imagen de la gestión y evitar el desgaste público ante posibles sospechas, a pesar de que no se cuestionó la legalidad del préstamo en sí.

En su primer testimonio público tras el alejamiento, Massaccesi utilizó sus redes sociales para realizar un extenso descargo. “Aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, enfatizó el exfuncionario, rechazando cualquier señalamiento sobre privilegios o aprovechamiento de su posición.

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Según detalló, el crédito fue solicitado para la compra de su primera vivienda junto a su pareja, siguiendo un proceso que calificó como “completamente transparente” a través de la vía web y adjuntando la documentación requerida.

Massaccesi subrayó que las condiciones de su préstamo son las mismas que rigen para cualquier ciudadano argentino, destacando que se trata de una línea de crédito a 30 años que asumió con responsabilidad y que planea “honrar”.

Para el exjefe de Gabinete, el hecho de que un funcionario público utilice las mismas herramientas financieras que el resto de la sociedad no constituye un ilícito, sino que, por el contrario, debería verse como un estándar de transparencia y coherencia.

A pesar de su defensa técnica y ética, Massaccesi no ocultó su amargura por la forma en que se dio su desvinculación. “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación”, expresó, aunque remarcó que se retira con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante sus casi dos años en la cartera. El exfuncionario concluyó su mensaje deseando que el Gobierno continúe con el ordenamiento económico del país.

Esta controversia se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre el Banco de la Nación Argentina, luego de que se revelara que diversos funcionarios y legisladores del oficialismo han obtenido créditos hipotecarios por montos consolidados que superan los $2.500 millones.

Mientras la oposición exige informes detallados sobre estas operatorias, el caso de Massaccesi se destaca por haber derivado en una renuncia inmediata bajo la premisa de mantener un perfil bajo en materia de escándalos dentro del Ministerio de Capital Humano.

Qué dicen desde el Gobierno

Luego de que trascendiera el acceso a un crédito hipotecario del Banco Nación por parte de Leandro Massaccesi, el Gobierno aclaró cuáles fueron los verdaderos motivos por los que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar al ex Jefe de Gabinete de su cartera.

En la administración libertaria desestimaron que la salida de Massaccesi de su cargo esté vinculada al crédito hipotecario al que accedió. “No fue por eso puntualmente”, señalaron altas fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

Según detallaron, el verdadero motivo se encuadra en que el ex Jefe de Gabinete no actuó con claridad frente a Pettovello al momento de acceder a esa herramienta: “le mintió dos veces a Sandra (Pettovello). No le contó que había sacado el crédito. y cuando se enteró ella, tampoco se lo dijo”, deslizaron ante esta agencia.

En la cúpula libertaria defienden los créditos hipotecarios y sostiene que “son la mejor herramienta de progreso de la gente”, al mismo tiempo que “están a disposición para todos”.

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