Sandra Pettovello pidió la renuncia de su jefe de Gabinete tras la polémica por créditos del Banco Nación

Leandro Massaccesi, ahora exfuncionario del Ministerio, había gestionado un préstamo cercano a los 420 millones de pesos.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que se conociera su participación en una lista de funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación. La decisión se tomó en el marco de la política de austeridad, pese a que la operatoria no presentaba irregularidades.

El ahora exfuncionario había gestionado un préstamo cercano a los 420 millones de pesos, uno de los montos más altos dentro del listado difundido. Según trascendió, el punto crítico no fue el acceso al crédito en sí, sino su incompatibilidad con el perfil bajo que exige la conducción del ministerio.

Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano de la Nación Argentina - Foto X Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano de la Nación Argentina - Foto X La salida del Ministerio de Capital Humano Fuentes oficiales señalaron que la medida responde a una lógica de “tolerancia cero” frente a situaciones que puedan interpretarse como privilegios. En ese sentido, la decisión busca reforzar la coherencia interna en un contexto económico donde se promueve el ajuste del gasto público.

Desde el entorno de Pettovello indicaron que la ministra tomó conocimiento del caso tras la circulación pública de los datos y que no hubo consulta previa por parte de Massaccesi, un factor que aceleró su salida.

Antecedentes en la gestión Dentro del ministerio recordaron el caso de Constanza Cassino, quien dejó su cargo en 2024 tras una controversia por la compra de equipamiento costoso. Ambos episodios se enmarcan en una línea de gestión que prioriza la imagen de austeridad sin excepciones.