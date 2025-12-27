27 de diciembre de 2025 - 00:05

Sandra Pettovello envió cartas documento a periodistas para que se retracten sobre informaciones inexactas

La ministra dijo que no busca “restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, emitió un mensaje grabado
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, emitió un mensaje grabado

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Ministerio de Capital Humano sostuvo hoy que está remitiendo cartas documento a medios de comunicación y periodistas con el fin de “obtener su retractación con relación a publicaciones cuyo único propósito es desinformar y desprestigiar” a esa cartera “y a su titular, Sandra Pettovello”.

Leé además

El Senado también aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal

El Senado sancionó el proyecto de Inocencia Fiscal: qué beneficios tiene y a quiénes alcanza

Por Redacción Política
Havaianas Brasil lanzó un fuerte anuncio contra la derecha. 

Insólita guerra cultural en Brasil: una publicidad de ojotas desata una fuerte polémica política

Por Redacción Política

La cartera difundió un comunicado en el que sostuvo que la iniciativa es en “la búsqueda de garantizar que la información puesta en circulación sea completa, equilibrada y ajustada a la realidad”.

“En este contexto, corresponde recordar la vigencia de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la aclaración y rectificación de informaciones inexactas o tergiversadas”, señalo el Ministerio a cargo de Pettovello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2004672801937261011?s=20&partner=&hide_thread=false

Y aclaró que “dicho ejercicio no persigue restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables”.

“Corresponde dejar expresamente aclarado que las afirmaciones difundidas en las publicaciones cuestionadas no se condicen en modo alguno con la realidad de la gestión llevada adelante por el Ministerio de Capital Humano, la cual se ha desarrollado conforme a criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad institucional”, finalizó el texto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En esa misma línea, el presidente Javier Milei, durante este año, presentó denuncias judiciales contra al menos ocho periodistas, entre ellos Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el senado convirtio en ley el presupuesto 2026 con votos de peronistas y dialoguistas

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 con votos de peronistas y dialoguistas

Por Redacción Política
El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza impugaron el nombre de la agrupación K Manso Frente

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza impugnaron el nombre de la agrupación kirchnerista "Manso Frente"

Por Redacción Política
Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Imputaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por una millonaria deuda de aportes jubilatorios en la AFA

Por Redacción Política
Legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanina Biasi

Llevan a juicio oral a la legisladora de izquierda Vanina Biasi por sus mensajes "antisemitas" en redes

Por Redacción Política