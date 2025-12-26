26 de diciembre de 2025 - 19:10

Llevan a juicio oral a la legisladora de izquierda Vanina Biasi por sus mensajes "antisemitas" en redes

Biasi fue procesada por instigación a la violencia y actos discriminatorios tras comparar al Estado de Israel con el régimen nazi, según fuentes judiciales.

Legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanina Biasi

Legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanina Biasi

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El juez federal Daniel Rafecas envió a juicio oral a la legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanina Biasi, procesada por “instigación a la violencia y actos discriminatorios”, tras haber vertido una serie de “mensajes antisemitas” en la red social X, informaron este viernes fuentes judiciales.

Para llevar adelante el juicio oral, resultó sorteado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La decisión adoptada por el juez Rafecas, confirmada por la Cámara Federal y la de Casación, busca prevenir la propagación de discursos de odio antisemita, que puedan incitar a cometer atentados como los que vivió la Argentina en 1992 y 1994, o bien lo que ha sucedido recientemente en Sydney.

“Presenté un proyecto de repudio al atentado judeófobo en Sidney. La violencia y el odio religioso, nacional o étnico es inadmisible: es instrumento del poder capitalista, la guerra y los negocios imperialistas”, sostuvo la dirigente desde sus redes sociales.

Y agregó que “frente a la barbarie, levantamos la unidad de los trabajadores y los pueblos contra el racismo y toda forma de opresión”.

Hace cuatro meses, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Biasi por haber publicado mensajes donde comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi, en una causa que se había iniciado a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli.

Al menos 15 personas murieron el domingo 14 de este mes tras un atentado terrorista contra la comunidad judía que celebraba la primera noche de Janucá en la famosa playa Bondi de la capital de Australia, donde unas mil personas se habían reunido en el Parque Archer y en ese marco dos hombres armados abrieron fuego.

