Llevan a juicio oral a la legisladora de izquierda Vanina Biasi por sus mensajes "antisemitas" en redes

El juez federal Daniel Rafecas envió a juicio oral a la legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanina Biasi, procesada por “ instigación a la violencia y actos discriminatorios”, tras haber vertido una serie de “mensajes antisemitas” en la red social X, informaron este viernes fuentes judiciales.

La decisión adoptada por el juez Rafecas, confirmada por la Cámara Federal y la de Casación, busca prevenir la propagación de discursos de odio antisemita , que puedan incitar a cometer atentados como los que vivió la Argentina en 1992 y 1994, o bien lo que ha sucedido recientemente en Sydney.

Precisamente, la semana pasada, Biasi había presentado un proyecto de repudio al atentado antisemita ocurrido en la capital australiana.

“Presenté un proyecto de repudio al atentado judeófobo en Sidney. La violencia y el odio religioso, nacional o étnico es inadmisible: es instrumento del poder capitalista, la guerra y los negocios imperialistas”, sostuvo la dirigente desde sus redes sociales.

Y agregó que “frente a la barbarie, levantamos la unidad de los trabajadores y los pueblos contra el racismo y toda forma de opresión”.

Hace cuatro meses, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Biasi por haber publicado mensajes donde comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi, en una causa que se había iniciado a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli.

ataque en australia Al menos 15 personas murieron el domingo 14 de este mes tras un atentado terrorista contra la comunidad judía en Australia. Web

Al menos 15 personas murieron el domingo 14 de este mes tras un atentado terrorista contra la comunidad judía que celebraba la primera noche de Janucá en la famosa playa Bondi de la capital de Australia, donde unas mil personas se habían reunido en el Parque Archer y en ese marco dos hombres armados abrieron fuego.