En vivo: el Senado debate el Presupuesto 2026 y el oficialismo dice que tiene los votos para aprobarlo

El oficialismo consiguió este mediodía el quorum para debatir los proyectos del Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal , por lo que esta tarde confía en aprobarlos en el Senado y asegurarse una victoria clave para su plan de gestión que fortalezca la confianza de los mercados .

El debate en la Cámara Alta comenzó a las 12. La senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich , se comprometió frente a Javier Milei a sacar este viernes el Presupuesto, pero tendrá que lidiar con senadores desconfiados por la amenaza del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de podar los fondos a los gobernadores.

"Los números están . Algunos senadores entienden que hay que ayudar , que hay que trabajar por el bien del país", declaró el senador libertario Ezequiel Atauche y dijo no tener "ninguna duda de que el peronismo quiere que vuelva (a Diputados), que no se sancione, que no haya Presupuesto y que no avance el país".

"Entiendo que los mercados van a mirar. Los mercados tienen que mirar si hay Presupuesto. Es importante el apoyo político al camino económico. Esta sanción del Presupuesto va a tener buenas noticias en los mercados", aseguró el legislador.

LLA, que preside Bullrich, tenía asegurado con más de 45 votos para su aprobación en general, pero hay incertidumbre respecto de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados.

Cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo rechazan ese artículo que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia.

Los radicales que no quieren votar ese punto del Presupuesto son los Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

En cambio, el oficialismo no tiene problemas para aprobar el resto de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1 anual y del 14% interanual, aunque ya se sabe que será más alto así como el dólar previsto para el 2026 de 1.423 pesos a diciembre del 2026.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja Fernando Rejal aún no decidió, ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la expresidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta a través de la bancada que preside José Mayans.

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Más allá del Presupuesto: qué dice la Ley de Inocencia Fiscal que busca aprobar el Senado

La iniciativa, que cuenta con media sanción en Diputados, introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

El proyecto también aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito de evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los $1.000 millones (ya no más $15 millones).