Senado: el oficialismo logró el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal y se tratará el 26 de diciembre

La Libertad Avanza consiguió hoy en el Senado , junto a sus aliados, el dictamen de mayoría sobre el proyecto de “Inocencia Fiscal”, con lo cual esa iniciativa podrá debatirse junto al Presupuesto en la sesión que se realizará el 26 de diciembre.

Para garantizar dictamen, la reforma laboral se debatirá en el Senado el 10 de febrero

Reforma laboral: este jueves Bullrich abrirá en el Senado una nueva ronda de exposiciones clave

La decisión se adoptó en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto , luego de haber analizado el texto votado por la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves.

La iniciativa será tratada el 26 de diciembre junto al Presupuesto 2026, según informó la Agencia de Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Al abrir el debate, el senador libertario señaló que “en la Argentina estamos cambiando de paradigma, antes se utilizaba la AFIP como policía del régimen. Este proyecto es un comienzo, sobre todo para la inocencia fiscal y para que dejemos de depender de resoluciones generales y empecemos a depender de la ley”.

Desde la oposición, el radical Maximiliano Abad, celebró la iniciativa ya que, dijo, “este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario . Es un cambio conceptual muy importante”.

No obstante, el senador expresó su “preocupación” por la “actualización de las multas, particularmente en el caso de las declaraciones juradas, que pasan de 200 a 220.000 pesos, sin que la ley precise el sistema utilizado para ese incremento ni establezca diferencias entre micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes”.

Los cambios en la ley

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

ARCA Fuerte caída del Impuesto a las Ganancias en mayo. M1

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.