Capital Humano negó que esté en riesgo la asistencia a comedores y lo tildó de "operación política"

El Ministerio de Capital Humano negó hoy ante la Justicia, mediante un escrito, la acusación de parte del sindicato Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y CELS acerca de que corría riesgo la continuidad del giro de fondos y la asistencia alimentaria para comedores .

La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que en el escrito se expuso “una situación que contradice de manera contundente los discursos de urgencia y emergencia alimentaria utilizados con fines políticos y mediáticos por sectores de la oposición”.

“El martes 6 de enero estas organizaciones (por la UTEP y el CELS) solicitaron la habilitación de la feria judicial bajo el argumento de que existían riesgos graves e inminentes para los sectores vulnerables, de los cuales se arrogan ser sus representantes”, sostuvo Capital Humano en un comunicado.

Y consignó que “el día 5 de enero se convocó a representantes de la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros” -agrupada en la UTEP- para la firma de convenios correspondientes merenderos/comedores representados por aquella”. El Ministerio explicó que “la firma de estos acuerdos es indispensable para garantizar la continuidad de los fondos y la asistencia alimentaria”.

Pero advirtió que “dicha asociación, que había solicitado anteriormente ser incluida en programas alimentarios para que el Estado Nacional abasteciera a sus comedores, rechazó el día 7 de enero -por correo electrónico- una convocatoria para firmar los convenios de renovación, al aducir que las autoridades de El Amanecer de los Cartoneros se encontraban de vacaciones”.

“Esta actitud dilatoria contrasta con el relato de urgencia y crisis alimentaria que dichas organizaciones y sus referentes políticos han instalado en los medios y ante la Justicia”, se quejó la cartera.

Al respecto, sostuvo que es “inadmisible” que, “mientras desde algunos sectores se acusa falsamente al Ministerio de demorar trámites y se solicita incluso la habilitación de ferias judiciales para agilizar procesos, las propias organizaciones beneficiarias no prioricen la firma de convenios que permitirían el inmediato acceso a los recursos del Estado”.

“Esta conducta evidencia que detrás de los reclamos de urgencia no hay una real voluntad de resolver, sino una estrategia destinada a generar conflicto, desprestigiar institucionalmente al Ministerio y personalmente a su titular, la ministra Sandra Pettovello, y utilizar el sistema judicial con fines políticos”, lamentó.

Y denunció que “algunos actores -expertos en lucrar con la intermediación de la pobreza- y sus medios afines abocados a la desinformación constante prefieren hoy la confrontación política antes que resolver las necesidades urgentes de la gente”.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma su misión de gestionar con eficacia las políticas sociales, garantizando los derechos de la población en situación de vulnerabilidad”, finalizó el comunicado.