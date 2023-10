El guiño de Myriam Bregman: “Está claro que Massa y Milei no son lo mismo”

Con el escenario de balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, ambos candidatos salen a buscar los votos que obtuvieron el resto de los candidatos. Como es sabido, el peronismo intentará captar a aquellos electores que fueron a Juan Schiaretti (6,8%) y Myriam Bregman (2,7%), por cercanías ideológicas y políticas.

El propio Massa lo puso de manifiesto en su discurso, tras haber confirmado su triunfo con el 36% de los votos. “Quiero hablarle a los argentinos que a lo mejor con desesperanza o bronca se quedaron en sus casas. A los que eligieron a Myriam, a Juan. Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que lo largo y ancho de Argentina comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, la independencia de poderes, la construcción de valores institucionales que la Argentina merece y se merece”, lanzó.

Entonces, esta mañana Bregman respondió al pedido del candidato de Unión por la Patria y si bien no confirmó un llamado a votarlo, admitió que “está claro que Massa y Milei no son lo mismo”. Y señaló que su espació resolverá “en los próximos días” su posición ante el balotaje, a la vez que comentó: “Yo no soy dueña de los votos”.

“Lo que es seguro es que nosotros vamos a estar en contra del ajuste, lo aplique quien lo aplique”, manifestó también en declaraciones radiales.

“Estamos haciendo análisis sobre lo que pasó hace unas horas, que fue un cambio político de lo que habían sido las PASO. Pero ahora llega la hora de reflexionar y pensar profundamente cómo enfrentamos esto para que el ajuste de nuevo no lo vuelvan a pagar los que trabajan todos los días”, agregó.

Cabe recordar que en las elecciones del 2015, cuando Daniel Scioli y Mauricio Macri dirimieron la presidencia mano a mano, desde el FIT se militó el “voto en blanco” bajo el mensaje de que “son lo mismo”. Finalmente se impuso Macri, en lo que fue el primer y único gobierno de Juntos por el Cambio hasta la fecha.

Ayer Laura Espeche, quien compitió como candidata a diputada nacional por Mendoza, aseguró que se inclinarán por el voto en blanco pero resta saber si la declaración de su líder política confirma otro posicionamiento.

A nivel nacional los números son históricos para este sector de la Izquierda. Por primera vez lograron tener cinco Diputados Nacionales al ingresar Christian Castillo, quien era candidato por la Provincia de Buenos Aires.

De esta forma el bloque de la izquierda queda compuesto por: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Christian Castillo y Romina del Plá. Ningún diputado representante de Mendoza.