El Gobierno se defendió de las acusaciones del kirchnerismo sobre la Ley Bases: “Error de tipeo”

El vocero presidencial Manuel Adorni se hizo eco de las denuncias del bloque de Unión por la Patria en el Congreso por un supuesto cambio en el proyecto aprobado de la Ley Bases que ingresó a la Cámara de Senadores. Ante el reclamo opositor, la respuesta del Gobierno fue simplemente: “Error de tipeo”.

“Entiendo que hubo un error de tipeo que eso significó algunas diferencias en algunas palabras”, declaró el portavoz en la conferencia de esta mañana realizada en Casa Rosada.

Fue el jefe del bloque peronista de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, quien avisó de “graves irregularidades” y “alteraciones” en el texto aprobado del proyecto con media sanción y el enviado al Senado.

“Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, dijo Martínez en sus redes sociales, adjuntando la comparación y el pedido formal a Martín Menem, el titular de la Cámara baja.

IMPORTANTE - LEY ÓMNIBUS



El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto.



Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad.



Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado.



⬇️ pic.twitter.com/zrAQiqw9rq — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) May 7, 2024

Ante este panorama denunciado, Adorni aseguró que se “está subsanando” y prometió que estará resuelto en el transcurso del día.

“Va a ser un tema menor, administrativo. De lo fino del proceso no lo tengo, no soy muy ducho. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y la están subsanando para que no haya diferencias”, afirmó el vocero de Javier Milei.

Argentina enviará ayuda a Brasil por las inundaciones

En su conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni también anunció este martes que la Argentina prestará “ayuda humanitaria” a través de “Cascos Blancos” a Brasil tras la tragedia ocurrida por las inundaciones de Río Grande do Sul.

“Se le han puesto a disposición determinados recursos, que van desde un Hércules C 130 de la Fuerza Aérea hasta helicópteros militares y lanchas de la Armada Argentina”, detalló.

El Gobierno prestará ayuda al país vecino desde el Ministerio de Defensa con “un avión Caravan del Ejército Argentino, tres helicópteros militares, lanchas pertenecientes a la Armada Argentina y personal especialista en logística, gestión de refugios y rescate de personas”.

“Nos han solicitado ayuda a través de Cancillería, y por supuesto que daremos toda la ayuda que podamos en este trágico momento”, sostuvo Adorni.

