El Gobierno culpó a Macri por los malos resultados en las pruebas escolares de Unesco

El Gobierno nacional culpó al expresidente Mauricio Macri por el peor desempeño histórico en las pruebas escolares de alumnos argentinos en un estudio del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), realizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco.

Las pruebas se hicieron en 2019, antes del cierre de las escuelas por el confinamiento. Allí se evaluó el desempeño en Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales de estudiantes de tercer y sexto grado de 16 países de América Latina y el Caribe. El resultado que mostró la Argentina estuvo por debajo del promedio regional en cuatro de las cinco evaluaciones.

“El desprecio por la educación pública del gobierno de Mauricio Macri nos llevó a un piso histórico. Las evaluaciones del 2019 muestran el daño infringido por la desinversión en el área”, dijo en Twitter la vocera presidencial Gabriela Cerruti.

“Desde ese desastre, más las consecuencias de la pandemia, estamos reconstruyendo”, aseguró la portavoz oficialista.

Quien también cuestionó la gestión del macrismo fue el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. En un hilo de Twitter, el funcionario destacó que en 2019 “Argentina obtuvo menor puntaje que el promedio regional y que el obtenido por nuestro país en 2006 y 2013″.

“Una razón fundamental aunque no la única, es la profunda desinversión educativa del periodo 2016-2019″, reclamó.

“La única manera de garantizar el pleno derecho a la educación y los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes es con un Estado activo que financie de forma sostenida e integral el sistema educativo”, advirtió Perczyk.

Su antecesor en el cargo, Alejandro Finocchiaro, defendió su gestión.

“Hablar de inversión educativa es, también y principalmente, hablar de la responsabilidad de las provincias que tienen a cargo las escuelas y el 75% del porcentaje del PBI que señala la Ley de Financiamiento. A nadie que conozca un poco el sistema esto se le puede escapar. Mucho más cuando a esas provincias se les han devuelto 15 puntos de coparticipación después de 2015″, dijo en La Nación.

“Aunque no es cierto que hubo desinversión del Gobierno nacional en el período 2016-2019, pensar que la inversión es la única variable con peso en los resultados de estas evaluaciones es otro severo error. Lo demostraron las pruebas PISA 2013, donde cerca de dos tercios de los estudiantes argentinos que rindieron las pruebas no alcanzaron los niveles mínimos de aprendizaje en matemáticas y un 50% no alcanzó el mínimo en lectura y ciencia”, explicó el exfuncionario.

Los datos de las pruebas escolares de la Unesco

En 2006, la primera vez que se hizo el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), la Argentina quedó por encima del promedio en las cuatro asignaturas evaluadas. Luego, en 2013, ya se observaba una caída en el rendimiento en relación con la región.

En el estudio publicado este martes sobre la evaluación realizada en 2019, los estudiantes argentinos obtuvieron peores resultados que el resto en matemática, ciencias y lengua.

Mariana Villa / Los Andes

En 2019 se evaluaron a 4.500 escuelas y 202.000 alumnos entre Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.