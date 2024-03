El Estado se comprometió a “gotear”el pago de deudas en Educación con Mendoza

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, viajó a Buenos Aires para participar en una reunión con sindicatos docentes nacionales, funcionarios de la Secretaría de Educación de la Nación y ministros de cada región. Durante la reunión, los funcionarios provinciales plantearon al Gobierno nacional reclamos por deudas pendientes en el área de Educación. Además, el objetivo de la reunión era establecer el salario mínimo docente a nivel nacional.

En el caso de Mendoza el problema está en que nunca llegó el pago correspondiente al último semestre del pago del Fondo compensador. Según estimaciones del Ministerio de Educación de Mendoza, esta deuda alcanza los 11 mil millones de pesos.

Con estos números en mano, García Zalazar arribó a Buenos Aires para pedirle al secretario de Educación nacional que sostengan el pago del Fondo Compensador y, además, que Nación pague lo que le adeuda a la Provincia.

La respuesta que recibió, de acuerdo a fuentes del Ministerio, es que el pago de la deuda está asegurado pero no el monto. “Hay un compromiso nacional para empezar a liquidar las deudas de manera paulatina y goteada no todo junto porque no lo pueden hacer, pero sí con un goteo permanente a las provincias en función de algunas prioridades que va a determinar el Gobierno Nacional, cantidad de escuelas, cantidad de alumnos, matrícula, volumen de deuda y demás.”, explicaron desde la cartera de Zalazar.

“Esa es la definición que han dado sin mayores precisiones, pero que evidentemente va a empezar a ejecutarse esta semana, empezando a derivar fondos de esa vieja deuda con las provincias. Veremos cuanto va llegando”, señalaron.

¿De qué trata este Fondo? Desde la década del 90, el Gobierno nacional implementa una importante ayuda que beneficia a la educación en todo el país. Se trata del Fondo Compensador, una medida que busca garantizar la equidad salarial para los docentes.

Éste consiste en que cuando el salario mínimo establecido en una provincia está por debajo del nivel nacional, el gobierno Nacional cubre esa diferencia. Es una forma de asegurar que ningún docente en ninguna región del país reciba un salario inferior al estándar a nivel país.

Además, durante la reunión los ministros de Educación de cada región, incluido García Zalazar en representación de Cuyo, plantearon una solicitud al secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell: si aumentan el salario mínimo docente a nivel nacional, es necesario garantizar el pago del Fondo Compensador. De acuerdo a quienes participaron de la reunión “el Gobierno nacional se comprometió al pago de la diferencia”.

OTRAS DEUDAS EN EDUCACIÓN

El Fondo compensador no es la única deuda que tiene el Gobierno nacional con Mendoza, desde el Ministerio de Educación indicaron que “sumando deudas de otros fondos el total de lo adeudado por la Nación en Educación es de aproximadamente 15.000 millones”. Entre esas deudas está el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que Nación le debe a la Provincia “aproximadamente 3.400 millones”.

Entre el resto de las deudas “se encuentran fondos de infraestructura, el fondo de tecnología educativa, algunos programas nacionales de becas de estudio, entre otros”

A pesar del pedido de Los Andes por números precisos, ni los gremios docentes ni el Gobierno provincial tiene afinado de cuánto sería puntualmente cada monto.

FONID

Desde que asumió Javier Milei, los fondos nacionales que llegaban a las provincias para mejorar el salario de los docentes han caído hasta representar cero pesos. Uno que desapareció es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representaba $28.700 en el salario de cada docente.

Es en este sentido que el Gobierno provincial ha “asumido” el pago de de ese monto para los meses de febrero y marzo. “El gobierno absorbió la eliminación y evito que ésta impactara en la mayoría. Pero hubo un 21% de maestros que tuvieron algún impacto en el salario”, explicaron fuentes del Ministerio que conduce García Zalazar.

También surgió una polémica en los últimos días porque un número considerable de docentes denunció que su salario fue menor al del mes pasado. En virtud de ello, aseguraron a Los Andes, que “se están revisando las liquidaciones y comparando las de ambos meses”.

En diálogo con Los Andes, Zalazar explicó que “en el caso del Fonid el gobierno nacional está repensando un fondo para las provincias pero no hay una precisión al respecto. Por lo tanto por estos meses, que es febrero y marzo, no será ni liquidado ni habrá ningún otro fondo que lo suplante por ahora, por lo tanto todo será a costa de las provincias”.

Según medios nacionales y en base a declaraciones de funcionarios, lo que hoy era el Fonid, se “transformará” en partidas orientadas hacia “políticas vinculadas con aprendizajes efectivos, como el Plan Nacional de Alfabetización y al sistema de información escolar”.