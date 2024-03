Fonid: directivos de escuelas estatales no cobraron la totalidad y los docentes privados van al paro

Cerca de un 21% de los docentes estatales de Mendoza, que engloban a directivos o aquellos que cobran más en ese universo, tuvieron algún tipo de impacto negativo respecto a la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Esta porción recibió menos del monto que supo entregar la Nación hasta que el gobierno de Javier Milei decidió quitar el adicional de forma intempestiva o directamente no lo cobró.

La medida fue confirmada por el Gobierno Provincial, que decidió garantizar el Fonid sobre todo a aquellos docentes que menos cobran, y de ahí seguir hacia arriba, hasta llegar al 79% de todos los maestros estatales de Mendoza.

El Fonid era un ítem que desde hace más de dos décadas pagaba el Gobierno Nacional a cada uno de los maestros del país y al día de hoy tenía un monto fijo de $28.700. No obstante, se decidió darle fin a ese monto por orden del presidente Javier Milei.

Al respecto, el Gobierno provincial sostuvo que iban a “garantizar” el pago del Fonid durante la paritaria acordada (que fue febrero y marzo); mientras que el 3 de abril se sentarían a negociar con los gremios en paritarias.

“La gran mayoría de los docentes ha tenido impactos positivos porque la Provincia garantizó el pago de este fondo que Nación decidió no enviar más; pero algunos directivos sí tuvieron un impacto negativo, ya que algunos incluso cobraban un ‘doble Fonid’”, expresaron.

Desde el Ejecutivo indicaron además que algunas quejas que llegaron de docentes que habrían cobrado menos que en enero “las están revisando” y agregaron que habrá un pago en planilla suplementaria en caso de errores.

No obstante, los bonos de sueldo comenzaron a llegar sin el ítem Fonid. “El tema es que la plata era nacional. Si no está más no puede aparecer en un ítem que ya no existe; por eso los docentes lo verán en un monto engrosando su salario”, expresaron desde el Poder Ejecutivo.

Recordemos que en los salarios de febrero, al margen del Fonid, los docentes recibieron un bono de $90.000 (no remunerativo ni bonificable) más un incremento del 15% a sus sueldos, según lo acordado en paritarias. En tanto, en los salarios de marzo, cobrarán un 15% más.

Los privados llaman al paro del lunes

Mientras tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de Mendoza, pidió a los trabajadores plegarse a la medida de fuerza que está prevista para el próximo lunes, con motivo de manifestarse respecto a la quita del Fonid, ya que si bien el Estado se hizo cargo de casi la totalidad de docentes para garantizar que no pierdan sus porcentajes de aumento, esto no ocurrió de igual forma en el espectro privado.

En la mayoría del sector docente privado, según informaron a Los Andes, no han cobrado ese monto que era equivalente a $28.700 por trabajador.

Los Andes se comunicó con fuentes de la Dirección General de Escuelas (DGE), las cuales aseguraron que el gobierno provincial no envió fondos correspondientes a lo que se conocía por Fonid a las escuelas privadas “porque no llegaron desde Nación”; y además porque los maestros privados tienen paritarias diferentes a las estatales.

“Nosotros funcionábamos como ‘pasamanos’ de la Nación a las instituciones, pero no corresponde que enviemos recursos propios para el pago de los sueldos de los docentes privados. Eso es un tema de cada patronal”, aclararon. En este sentido, marcaron que “una cosa es enviar un aporte del Estado a las instituciones privadas (conocidas como escuelas privadas con aporte estatal); y otra cosa es el pago de sus sueldos. De eso se encargan ellos”, plantearon.

Los Andes se comunicó con María del Carmen Amat, quien es vicepresidenta del Consejo de Educación Católica, quien sostuvo que en la mayoría de las escuelas privadas no se pagó el monto que antes representaba el Fonid “porque es un dinero que las instituciones recibían también de la Nación”.

No obstante, señaló que “algunos colegios que no reciben aportes sí lo han pagado”; mientras que los privados con aporte estatal que sí se ha pagado ha sido “para respetar la equiparación salarial con el Estado.

El gremio docente, al paro

Por otro lado, según sostuvo María Luisa Nasif, la secretaria general de Sadop a radio Mitre Mendoza, “la mayoría de los docentes privados cobró sin Fonid”, lo que impactó seriamente en los salarios.

“En Mendoza cobramos sueldos de $250.000, que es el piso salarial nacional ‘pisado’ en la paritaria nacional de noviembre de 2023. Es decir, que desde ahí venimos cobrando lo mismo, y este mes hemos cobrado menos por los recortes”, denunció.

Sobre el paro del lunes, sostuvo que está dentro del plan de lucha de la CGT; y que “entre esos gremios está Sadop, que convoca a un paro nacional con la temática” y que el objetivo es “recuperar la paritaria nacional docente y también los fondos que se enviaban a las provincias para garantizar los pisos salariales en todo el país”.

“Es un reclamo nacional, y en provincias el paro se verá muy fuertemente acatado, otras no tanto y así con las particularidades de cada lugar”, afirmó.

Sobre la situación de Mendoza, expresó que “la mayoría que cobró este jueves fueron los que tenían aporte estatal, pero sin el Fonid. Muchos cobraron menos que el mes anterior y con recortes”.

En este sentido, sostuvo que “las patronales tienen que pagar esa parte que nos falta del sueldo. Es decir, nos han hecho un recorte salarial y que falta una parte y no puede ser así porque está la ley de productividad del salario que no se puede cobrar por un mismo trabajo, y el mismo tiempo, menos que el mes anterior”.

Nasif acotó que este viernes enviarían “en todas las escuelas” solicitudes “con exigencias” para que se “recompongan los salarios”.

Sobre el impacto del paro del lunes, indicó que el cuerpo de delegados de Sadop sí se plegará naturalmente al paro, y agregó que comprenden los casos de los docentes que no se plieguen a la medida de fuerza porque “el descuento es atroz en un sueldo tan chiquito”.

Por otro lado, explicó que por paritarias, tuvieron un 15% de aumento “pero no se vio reflejado porque el piso salarial fue el mismo que enero, de $250.000.

“Lo que pasó es que aumentó el básico, pero los fondos de la cláusula de garantía ‘bajaron’ porque el sueldo mínimo que se exigía era el mismo. De bolsillo prácticamente tenemos lo mismo, $250.000. Entonces esos aumentos que dicen del básico, no se ven reflejados en el sueldo porque cuando aumentan esos ítems en blanco baja la cláusula de garantía, cobramos siempre el mismo piso”, explicó.

En tanto, el piso de salario docente se irá a $290.000 en los sueldos de marzo.

Para finalizar, la gremialista afirmó que “no mandaron el dinero del Fonid, por lo que las escuelas privadas no tuvieron mejor cosa que no pagarlo. Es una situación grave”, finalizó.

El SUTE protesta en el Carrusel

“Este sábado nos movilizamos en el Carrusel Vendimial frente a la presencia de quienes pretenden desfinanciar la educación pública en la provincia de Mendoza y en la República Argentina”, señalaron, por otro lado, desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) en diversos comunicados.

Según Gustavo Correa, secretario gremial del sindicato, “los trabajadores de la educación, directivos, supervisores y aquellos docentes que no perciben cláusulas de garantía “han sufrido un recorte salarial, que es el del Incentivo Nacional Docente y la conectividad del incentivo”.

“Durante más de 20 años hemos percibido el Incentivo Nacional Docente fruto de la lucha de los trabajadores con 1.003 días de carpa. No vamos a permitir que un gobierno nacional y un gobierno provincial ajusten a los trabajadores de la educación”, cerró.