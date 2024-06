Luis Petri suma ex demócratas a su espacio y refuerza el vínculo con Lourdes Arrieta

El armado de Luis Petri en la provincia se extiende por afuera del radicalismo. El ministro de Defensa del Gobierno Nacional habló de un frente amplio que incluya al Pro, a la UCR y la Libertad Avanza. En ese espectro hay un grupo que formó parte de Cambia Mendoza, tuvo cargos en la primera gestión de Alfredo Cornejo y ahora migran a las filas del fundador de “Mendocinos por el Futuro”, el espacio del sanmartiniano con el que quiso ser candidato a gobernador en los últimos comicios.

“Estamos acompañando a Luis Petri en la Fundación Mendocinos por el futuro pero no somos radicales. Somos dirigentes que venimos del PD, que tenemos una mirada liberal de toda la vida y creímos en la importancia de generar este espacio. No sólo para diferenciarnos, sino también para una reafirmación del compromiso para apoyar al presidente Javier Milei y a sus ministros, entre los que está Petri”, explicó Richard Battagión a Los Andes.

Entre los nombres que impulsan a este think thank liberal, hay conocidos que fueron parte del Partido Demócrata Progresista, el espacio ganso que siguió aliado a la UCR en Cambia Mendoza. Entre sus miembros estaba Oscar Sagás, quien fuera subsecretario de Salud en las últimas dos gestiones radicales y es actualmente el titular de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas de la Nación, es uno de ellos. También el propio Battagión, al frente de Aysam en la primera gestión de Cornejo.

Luis Petri junto a Oscar Sagás, su ex precandidato a intendente en Godoy Cruz y hoy funcionario nacional.

Diego Arenas, con pasado en el PD, trabaja bajo la órbita de Sagás en IOSFA como jefe de Asesoría Jurídica del Instituto. Formó parte de gestiones radicales siendo Director del Organismo Técnico Criminológico dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia. El único sin extracción gansa en el grupo es Jorge Magnaghi, actual concejal de Godoy Cruz. El empresario integró la lista que encabezó Sagás para ser intendente de Godoy Cruz y logró una banca como edil. Todos ellos coincidieron en la militancia de la lista para ganar en esa comuna.

En los próximos días habrá una presentación oficial de “Liberales por el Futuro” y no sólo estarán los dirigentes mencionados, sino que habrá invitaciones especiales. Uno de los que estará en esa lista es el diputado provincial Gustavo Cairo, ex La Unión Mendocina que armó el monobloque La Libertad Avanza. Sergio Bruni, ex asesor de Daniel Orozco en la Municipalidad de Las Heras y con pasado como legislador provincial por el radicalismo, es otro de los nombres con los que hubo contactos.

“No somos los dueños del espacio”, se apura en aclarar Battagión. Y muestra su apoyo a la diputada nacional Lourdes Arrieta que está armando el partido en Mendoza. “Hemos tenido la idea y los fundadores se van a dar cita la semana que viene. Queremos que Lourdes lo tome como un espacio de su pertenencia, que le sirvan sus ideas para vertebrar el partido”, sostuvo.

Entre las propuestas que han dado a conocer, plantean como primera iniciativa la privatización de IMPSA dado que “la tecnológica mendocina tiene que ser transferida al sector privado, entendiendo que su estatización fue un paso transitorio, no un fin sino un medio para rescatarla, reestructurarla y así devolverle viabilidad y confiabilidad”.

Perfilar una Mendoza liberal como pretenden, incluye “estudiar la factibilidad de transferir al sector privado, o su concesión, al total de los activos accionarios de la provincia, como Emesa, Tamse, Mendoza Fiduciaria, Aysam (de la que formó parte Battagión), Aemsa y Mendoza Impulsa” (NdR: es Impulsa Mendoza).

“Dar a los 1.023 millones de dólares de Portezuelo un destino de potenciación de la iniciativa e inversión privada de riesgo, también es un tema en el que se proponen aportar, en un contexto de Mendoza jugando con perfil propio y fuerte a nivel internacional”, dice el comunicado difundido sobre el nacimiento del espacio.

Defensa al armado de La Libertad Avanza en Mendoza

El Partido Demócrata Progresista tenía dos mil fichas para darle cuerpo formal al partido. Sin embargo, con el expediente iniciado por la diputada nacional Lourdes Arrieta, el trabajo migrará hacia el sello mileísta en la provincia. “No tiene sentido seguir trabajando cuando se está armando un partido como La Libertad Avanza que pretende apoyar al Presidente, apoyar un proyecto de transformación argentina”, aclaró el ex titular de Aysam.

“Estamos expectantes para sumarnos a La Libertad Avanza pero no es algo que dependa de nosotros, depende de quienes están liderando ese armado. En ese sentido apoyamos a quienes están en esa construcción como es la diputada nacional Lourdes Arrieta, pero nos vamos a integrar en la medida en que ella nos reciba. Vamos a estar aportando una mirada respecto de la necesidad de transformar a Mendoza un una Mendoza liberal”, agregó.

El ministro de Defensa Luis Petri con la diputada nacional de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta.

El trámite que inició Arrieta está salpicado de irregularidades. No sólo hay una investigación abierta por haber incluido a personas fallecidas entre la lista de adhesiones, y que le valió a su hermano Martín Arrieta la imputación por “falsedad ideológica y uso de documento adulterado o falso”, sino que hay muchísimos avales con firmas falsificadas.

Entre las rúbricas hay nombres conocidos de la política, según reveló Los Andes, pero han optado por no hacer la denuncia. La única que ingresó es por parte de la hija de Germán Pérez, ex candidato de Petri en Las Heras.

Sin embargo, para Battagión, el problema no es de quienes iniciaron la búsqueda de adhesiones para conseguir 4.000 avales y cuyas reglas están en las normativas vigentes, sino que es el propio sistema electoral el que lleva a los militantes a caer en las irregularidades.

“Hay una burocracia en torno a mantener, desde la casta, ese privilegio de esa exclusividad y hace que se presenten esos problemas. Tenés que confiar en personas, y esas personas en otras personas y así, como un árbol, hasta que alguien las firma. Pero por quedar bien, agarra la guía telefónica. Tiene que pensarse el sistema para que el armado sea más transparente. Es el sistema el que tiene el problema, para mí”, indicó.