El escalofriante relato del secretario de Cristina Kirchner sobre el atentado: “Sentí un clic”

Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron procesados por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. La Justicia continúa sumando pruebas y, en las últimas horas, se conoció el escalofriante relato del secretario de la Vicepresidenta. Se trata de Diego Bermúdez, quien habló sobre el dramático momento en Recoleta.

Quien difundió la declaración de Bermúdez fue la periodista de radio Mitre, Jesica Bossi. “Él cuenta que se encontraba la militancia en el edificio, ella lo saluda, en un momento cae un libro al piso, ella se agacha, él también, de pronto ve una mano que pasa y siente un click”, expresó Bossi.

Y continuó diciendo: “Vuelvo a mirar y veo a la persona que hace eso, no me doy cuenta que era un arma. Empezó a haber mucho nerviosismo en la gente alrededor y me doy cuenta en la mirada del hombre que hizo algo malo”.

“Bermúdez lo encaro a Sabag Montiel, quien levanta las manos en alto, cuando lo intercepto empiezo a escuchar a alguien que me dice ‘tiene un fierro en la mano’. Dice que lo palpa en la cintura y no tenía nada. Se le tiran varios militantes y empieza a rumorearse que tenía un fierro. La veo a ella bien y empiezo a buscar el arma en el piso. Le empiezo a decir a la custodia que hay que sacarla y que envíen gente”, agregó Bossi sobre la declaración de Bermúdez.

Al respecto, Jorge Lanata resaltó el hecho de que entre el relato de Bermúdez y la entrada a la casa hayan pasado 6 minutos.

Eduardo Feinmann analizó en el aire las estadísticas de una encuesta realizada por Mariel Fornoni y brindó su mirada sobre la utilización del atentado contra la vicepresidente.

“Según Mariel Fornoni más del 70% no cree que mejore la imagen de Cristina después del atentado. Obviamente van a hacer esta suerte de luto o victimización del atentado durante mucho tiempo”, señaló el periodista en la mañana de Radio Mitre.

A su vez, Feinmann agregó: “Ayer me hizo acordar Cristina cuando la vi llorando, a cuando velaron a Néstor Kirchner. Ese luto eterno que duró como un año y pico. Hicieron una utilización política de esa muerte”.