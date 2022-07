El discípulo del premio nobel que nunca le cerró a Cristina

La figura del ministro de Economía Martín Guzmán durante la primera mitad del año quedó desgastada. Tanto el fuego amigo, encabezado por el Instituto Patria como también las críticas de la oposición ante la falta de un plan para combatir la inflación, terminaron por diezmar la imagen y credibilidad del Ministro de Economía que Alberto Fernández designó.

Guzmán llegó al gobierno nacional con un currículum académico extenso y principalmente fue conocido como uno de los discípulos del premio Nobel Joseph Stiglitz, con quien forma parte de un programa de formación académica de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Se trata de un instituto fundado en el año 2000 por Stiglitz cuando dejó la vice-presidencia del Banco Mundial. Previamente Guzmán se había graduado como Doctor en Economía (PhD. in Economics) en Brown University, Estados Unidos. Mientras que en Argentina obtuvo su título de Licenciado en Economía y Magíster en Economía en la Universidad Nacional de La Plata.

Guzmán fue centro de las críticas del kirchnerismo duro por el rumbo económico y los subsidios a las tarifas. En este sentido, a principios de mayo ya había admitido “Te golpean de todos lados”, en clara referencia a los dichos de Cristina Kirchnner.

“Tuvimos en cuatro años, de 2015 a 2019, casi 20 puntos de pérdida del salario real. Comenzamos nuestro Gobierno y se empiezan a recuperar salarios y viene la pandemia, cae la producción y lo que se hizo fue proteger a la producción del trabajo como con el ATP”, admitió el funcionario.

“Allí hubo de todo desde nuestro punto de vista. Hubo ciertos avances muy importantes: una protección social muy activa y la AUH fue un gran logro, y también una fuerte recuperación de los ingresos de los jubilados. Pero también hubo problemas de inconsistencia macroeconómica”, en clara referencia el segundo mandato de CFK.

“Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo, tiene que haber consistencia macroeconómica -prosiguió-. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente unir el corto plazo con el mediano plazo para que lo logros en Argentina se sostengan en el tiempo”.

Críticas al acuerdo con el FMI

El acuerdo con el FMI fue uno de los caballitos de batalla del kirchnerismo duro para golpear al ministro de Alberto Fernández. En este sentido, Guzmán defendió como una alternativa al ajuste el acuerdo y recordó que parte del oficialismo se negó a acompañarlo en el Congreso.

“Lo que nosotros planteábamos era que sin un acuerdo con el FMI iba a haber menos dólares, no más dólares. Y cuando en la Argentina hay menos dólares hay ajuste. El no acuerdo era ajuste. Lo que había que lograr era un acuerdo de no ajuste, y eso fue lo que logramos”, dijo en aquél momento.