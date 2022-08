El desopilante cruce entre una vecina de Cristina y un militante: “Hay que coparles el barrio a estos gorilas”

Un desopilante cruce se dio en vivo en medio del móvil desde Recoleta por la vigilia que realizan los militantes en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner.

Una vecina de la vicepresidenta y un militante kirchnerista intercambiaron opiniones durante una entrevista para el canal TN. Ambos hablaron sobre los incidentes que se desarrollaron el sábado en las cercanías a la casa de la Vicepresidenta Cristina Kirchner.

Ximena, la conocida vecina de CFK, comenzó el móvil realizando una breve descripción de lo que vio desde su casa el dia de las movilizaciones. Las mismas tuvieron como base el pedido de Diego Luciani para que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión, y la consecuente respuesta de la mujer.

El punto de la queja de la vecina fue que “dejaran todo hecho una mugre, como si nada”. Por otro lado, sin tener otro motivo para quejarse, opinó que “es súper válido” que la gente haya ido a manifestarse en apoyo.

Manifestacion en apoyo a CFK

En medio de su descargo, apareció de manera repentina un hombre que gritó ¡Vamos la jefa!”, seguido de “Hay que coparles el barrio a estos gorilas”. El hombre que se identificó como Sebastián, se plantó frente a Ximena cuando ella le dijo “Vos te pudiste comprar esa campera porque trabajaste, porque te rompiste, pero si no hubiera un orden vos no podrías producir y no podrías laburar”, a lo que el respondió “Que se cag... igual estos gorilas”.

Debido a que el manifestante comentó que la ex presidenta vive en el mismo barrio de quienes la critican, el movilero le consultó qué pensaba al respecto y el hombre respondió “¿Por qué no puede vivir acá? Me parece perfecto”.

Sin hacer foco en la vecina que se encontraba en el móvil antes que él, añadió “Agarrá una o dos personas de los edificios estos y que te expliquen de qué es la causa; saltan a decir chorra, yegua, que se vaya, y no tienen ni idea”. A modo de defensa, Ximena aseguró que ella vive ahí y sabe muy bien sobre la causa.

En el video publicado por TN en su cuenta de Twitter puede verse como el militante K hace referencia a la cantidad de personas que se encontraban en el lugar el día de la manifestación. Además, aseguraba que pudo ver que fue un gran hostigamiento directamente hacia “la jefa”.

Las últimas palabras que la vecina de Kirchner logra decir en respuesta es “Estamos indignados porque mucha gente vive en la miseria”.