Tras la polémica por el operativo policial en Recoleta, Rodríguez Larreta visitará Mendoza en clave electoral

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, pisará nuevamente suelo mendocino, para seguir en la preparación de su campaña rumbo a la presidencia en el 2023.

Rodríguez Larreta estará en Mendoza el próximo jueves, donde participará de un evento de la fundación Pensar, el think thank que tiene el Pro a nivel nacional. No obstante, también se realizará un acto en el hotel Sheraton a las 19, en el cual sí se tocarán temas relacionados con la campaña electoral.

“Equipo y plan: el camino para la transformación”, es el nombre del evento, en el cual además de Rodríguez Larreta estará presente el diputado nacional Omar De Marchi, quien además forma parte del equipo técnico del dirigente porteño en el armado electoral en el interior del país.

Rodríguez Larreta en Mendoza

De hecho, la última visita que tuvo Rodríguez Larreta en Mendoza fue el 1 de abril de este año, cuando participó en la inauguración de la sede del Pro en la Ciudad de Mendoza, en el que tuvo un discurso claramente electoral, ya pensando en su campaña política que intentará librar para los comicios del 2023. Se entiende que allí parte de su enfrentamiento interno será contra Patricia Bullrich, actual presidenta del Pro a nivel nacional y que también ha recorrido parte del país con expectativas presidenciales.

“Aspiramos a que el Pro gobierne la Nación y Mendoza”, dijo en aquel momento el jefe de Gobierno de la CABA, junto a De Marchi y al intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo.

“Hagámonos cargo de esto. No estamos para ganar simplemente las elecciones, sino para mejorar la Argentina. Tenemos una oportunidad histórica. Estamos con niveles de pobreza históricos, una inflación que no cesa, niveles de producción hacia abajo, una situación social muy difícil y una infraestructura que se nos cae por falta de mantenimiento en el país”, marcó.

La visita del referente del Pro se da en medio de la polémica por el operativo policial que se montó en Recoleta, en las inmediaciones de la vivienda de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando se realizó una concentración en apoyo por parte de militantes kirchneristas.

“La Vicepresidenta busca que la solución de sus problemas con la justicia argentina se dirima en las calles, enfrentando a unos argentinos con otros. No lo vamos permitir”, señaló Rodríguez Larreta el sábado por la noche en una conferencia de prensa que ofreció desde la sede de Gobierno porteño en el barrio de Parque Parque Patricios.

“Estamos a disposición para que a partir de ahora encontremos soluciones para que las manifestaciones en las inmediaciones en su domicilio no tengan a la gente de rehén”, sostuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y los diputados nacionales, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Cristian Ritondo.