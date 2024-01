El categórico elogio de Elon Musk al discurso de Javier Milei en Davos

El magnate sudafricano Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX, X y Starlink, elogió el duro discurso que el presidente Javier Milei brindó este miércoles en el Foro Económico Global celebrado en Davos, Suiza.

A través de la red social X, el empresario publicó: “Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”. Acompañó su opinión con el video de la exposición que Milei realizó ante jefes de Estado, economistas, líderes y empresarios de las finanzas de todo el mundo.

Tras el mensaje, Milei agradeció a Elon Musk y le respondió en inglés: “@elonmusk thank you very much...!!! (Te agradezco mucho)”.

En Davos, Milei había defendido al capitalismo como un sistema con herramientas para “terminar con la pobreza y el hambre en el planeta” y aseguró que “Occidente está en peligro” amenazado por “el socialismo que lleva a la pobreza”.

”El capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre y la pobreza en el planeta”, afirmó el Presidente en Suiza.

Milei mantiene una cordial relación con Musk, a quien el 6 de diciembre pasado, durante una conversación telefónica mantenida antes de asumir al frente del Gobierno, invitó a visitar la Argentina.

”Le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo”, dijo Milei en aquel momento acerca de la charla que había tenido con Musk, que también es propietario de las empresas SpaceX, Tesla y Starlink.

Justamente, Starlink brinda servicio de internet satelital y, a partir de la desregulación del DNU, se prepara para brindar soporte en Argentina durante este año.

