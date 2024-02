Ediles de Guaymallén siguen con el mejor sueldo del Gran Mendoza

La semana pasada la Legislatura provincial volvió a sesionar luego del receso que los propios legisladores votaron de casi un mes. Sin embargo, hubo varias ausencias de dirigentes peronistas como radicales, entre quienes incluso se supo que algunos persistían con sus vacaciones más allá de las licencias que tuvieron entre el 1 y el 26 de enero.

Sin embargo, la baja de la actividad del primer mes del año no se registró solamente en la Casa de las Leyes -que naturalmente suele tener las vacaciones durante 3 semanas de enero-; sino también en varios concejos deliberantes del Gran Mendoza, que en varios casos no sesionaron y ni siquiera tuvieron reuniones de comisión.

A diferencia de la Legislatura local, los ediles no tienen un receso establecido, o al menos no se los “autovotan” en las sesiones, pero de igual forma la baja productividad se notó en el comienzo de este año, con situaciones disímiles según el caso.

En parte, la actividad casi nula en los concejos en enero responde a que los intendentes no enviaron modificaciones o proyectos para tratar, debido a que en sesiones extraordinarias solamente pueden tratar proyectos del Ejecutivo Municipal.

Es importante marcar también que a fines de año hubo cambio de gestiones municipales. En Las Heras asumió Francisco Lo Presti; en Guaymallén, Marcos Calvente; en Luján, Esteban Allasino y en Godoy Cruz, Diego Costarelli. En tanto, se mantuvieron las gestiones de Ulpiano Suárez en Capital y de Matías Stevanato en Maipú.

Mientras tanto, los concejales en promedio reciben altos salarios -aunque varían según la comuna-, e incluso algunos se acercan a los sueldos legislativos. Es el caso de de Guaymallén, por ejemplo, cuyos haberes que están por encima del millón de pesos por mes y son sensiblemente mayores al promedio de un trabajador en Mendoza. El resto de concejales del Gran Mendoza, está por debajo del millón de pesos.

Sueldos altos

Con relación a la comparación de los salarios de los ediles, según información oficial, Guaymallén es la comuna con los mejores sueldos de los concejales, ya que superan ampliamente el millón de pesos al estar “atados” al sueldo del intendente (perciben un 95% de su salario).

En bruto, el promedio del sueldo actualizado de enero es de $1.607.000; mientras que los netos -de bolsillo- varían “dependiendo de los descuentos que puedan tener, pero están en un promedio de $1.300.000″.

Si se compara con la Canasta Básica Total (CBT), que mide la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), un salario promedio de un concejal de Guaymallén representa a 2,77 veces -casi el triple- la CBT, que en diciembre fue de $469.081.

En tanto, cobran 4 veces y medio más que un trabajador promedio de Mendoza. Según informó el economista José Vargas a Los Andes, un sueldo promedio privado del sector público, privado e informal, en diciembre llegó a los $285.000.

Otros casos son los de Capital, con salarios que rondan los $800.000; Godoy Cruz, con sueldos de los concejales “oscilan entre $750.000 y $800.000″; mientras que Luján de Cuyo tiene salarios menores, que van entre los $580.000 y $640.000, ya que representan “el 73% de lo que cobra el intendente”. En lo que respecta a Las Heras, desde la comuna informaron que el sueldo neto “ronda los $900.000″.

En tanto, desde Maipú informaron que los sueldos de diciembre -no de enero como los casos anteriores- tuvo brutos “de unos $810.000 y netos que promediaron los $507.000″.

Sesiones extraordinarias

Según el relevamiento realizado por Los Andes, hubo concejos del Gran Mendoza que no sesionaron ni una vez en enero. Fueron los casos de Capital, Godoy Cruz, Maipú y Las Heras; y de hecho, y en estos últimos tres tampoco hubo reunión de comisiones, debido a que las mismas no están conformadas o tampoco hay temas a debatir que haya enviado el Poder Ejecutivo Municipal.

En tanto, en Guaymallén, hubo dos sesiones en enero, que fueron el 4 y el 26, pero con duraciones ínfimas: la primera sesión duró sólo 6 minutos (sin contar el izamiento de la bandera); y la segunda, 7 minutos. También tuvieron tres sesiones extraordinarias en diciembre.

Desde el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, por su parte, informaron que hubo dos sesiones en enero, mientras que hubo tres en diciembre.

Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

Si bien desde varios de los organismos informaron que los ediles han ido en su mayoría a trabajar en diversos horarios, o realizan otro tipo de actividades relacionadas con su trabajo, no hubo algún tipo de actividad “formal” dentro del ámbito del concejo.

Además, expresaron a este medio que el hecho que no haya habido sesiones es debido a que necesariamente se deben analizar y tratar proyectos “enviados por el propio intendente” de la comuna, ya que se encuentran en período de sesiones extraordinarias, que van desde el 1 de noviembre hasta el último día de febrero.

En tanto, es a partir del 1 de marzo cuando comienza el período de sesiones ordinarias, con reuniones de comisiones regulares y sesiones una vez por semana. Además, en esa franja de tiempo los concejales sí pueden presentar y analizar sus propias iniciativas.

En varios pasajes, concejales y diversos funcionarios de los concejos deliberantes del Gran Mendoza señalaron que la productividad “no depende en sí mismo del concejal”, sino respecto a lo que pueda enviarse desde la intendencia: “Si no mandan proyectos, no se puede sesionar”, acotaron.

“Es importante reformar la ley orgánica de Municipalidades, porque el período extraordinario es muy largo y además, en muchas oportunidades lo que llega de la intendencia tampoco es importante y nos la pasamos discutiendo exenciones”, sostuvo un concejal a este medio.

Por el lado de Guaymallén, la secretaria legislativa, Marcela Amarillo, comentó que en las dos sesiones de enero, se trataron temas respecto a modificaciones a la Tarifaria y correcciones a la ordenanza del Presupuseto; así como también diversas “excepciones” solicitadas por los contribuyentes, como por ejemplo para construir; o eximiciones de tasas.

En tanto, informó que durante enero, hubo 9 reuniones de comisiones, “conforme a las necesidades de los expedienteses remitidos por el Departamento Ejecutivo”.

Y defendió el trabajo de los concejales: “No sólo se realizan las comisiones, según reglamento, sino que se trabaja permanentemente en interacción con el Departamento Ejecutivo. Además, los bloques convocan reuniones para ir preparando proyectos de ordenanzas, resoluciones y declaraciones. Los concejales también tienen sus actividades en vínculo directo con la comunidad. No hubo receso en enero, se trabajó todos los días”.

Sobre Godoy Cruz, como se dijo, no tuvieron en enero sesiones, mientras que en diciembre el 7 hubo una sesión en la que se definieron las autoridades del organismo, pero no se trataron proyectos.

El edificio del Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz.

No obstante, marcaron que la mayoría de los ediles “no se han tomado licencia” y que han trabajado en instancias de mejorar la situación de seguridad de los vecinos, con reuniones también en uniones vecinales y haciendo “territorio”. También sostuvieron que en noviembre se aprobó el Presupuesto y la Tarifaria.

Desde Las Heras, la presidenta del Concejo, Noelia Delpir, mencionó que en enero no hubo sesiones, mientras que en diciembre hubo tres sesiones extraordinarias, en las cuales se dieron la asunción de Francisco Lo Presti, la renovación de los concejales y la renuncia y nueva conformación de autoridades el 20 de diciembre. No obstante, aún no se han tratado temas o proyectos importantes ni se han designado los miembros de las comisiones.

De igual forma, Delpir agregó que, a falta de comisiones, que “se conformarán en período ordinario”, ella decidió crear “mesas de trabajo” que tomen en cuenta las problemáticas que atraviesan a todos los vecinos, “ya sea lo relacionado al agua o incluso viviendas con el Renabap, entre otras cuestiones”. “Hemos estado muy activos con reuniones entre los concejales todas las semanas”, sostuvo.

Además mencionó que percibe “mucha actitud” de los ediles” y que “todos están compenetrados con los problemas de los vecinos. No han estado de licencia”, defendió.

Desde Capital, comentaron a Los Andes que si bien no hubo extraordinarias en enero, “no hubo más que 10, 15 días de licencia” para los ediles, y agregaron que las comisiones “más importantes”, como las de “Proyectos” y “Usos del Suelo”, que son permanentes y que han tenido reuniones “todas las semanas”.

En tanto, en Maipú comentaron que en diciembre tuvieron 3 sesiones; pero en enero ninguna. Marcaron igual que los concejales han tenido “capacitaciones y reuniones en barrios”, y colaboraron “con las consecuencias de la apertura del dique Potrerillos en San Roque”. “Hemos obtenido otro tipo de actividades que no fueron sesiones extraordinarias específicamente”, finalizaron.