Una diputada de la UCR se fue de vacaciones y faltó a la primera sesión del año

La Cámara de Diputados de Mendoza inauguró su período de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 31 de marzo. La primera sesión tuvo lugar después de que la cámara baja estuviera en receso legislativo durante todo el mes de enero. A pesar de haber tenido un mes de vacaciones, 7 diputados decidieron ausentarse, dos de la Unión Cívica Radical y cinco del peronismo. Una de ese universo mostró en sus redes sociales su viaje a la costa mientras los demás legisladores estaban trabajando en la Cámara.

Fue Giuliana Díaz quien decidió descansar durante la primera sesión del año y fundamentó su ausencia en sus redes sociales. Hasta un día antes de la sesión, compartió fotos en la costa argentina. En una de las imágenes se la ve junto con sus padres y en otra posando con una sonrisa, con el mar de fondo.

La diputada de la UCR que faltó a la primera sesión del año.

No fue la única ausente. Hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, informó quiénes son los diputados que decidieron tomarse licencia y no presentarse a trabajar en el primer día de sesión: Jorge López (UCR), Roxana Escudero (PJ), Gustavo Perret (PJ), Verónica Valverde (PJ), Julio Villafañe (Renovación justicialista) y Gabriela Lizana (Partido Renovador).

Sin embargo, de los restantes seis no hay información; lo que si confirmaron desde la Cámara de Diputados, en la misma sesión, fue aquellos legisladores que pidieron ausentarse del país y ninguno de los seis nombres pidió salir por fueras de las fronteras argentinas. Lo que no quiere decir que estos seis diputados no estén vacacionando por las provincias de nuestro país.

Los sueldos en mano de cada diputado provincial ronda el $1,1 millón en mano (con descuentos incluidos) y no están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias dados los cambios dispuestos por la gestión de Alberto Fernández. Tienen secretarios, asesores y también ítem desarraigo para los que viven lejos.

La presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Cecilia Rodríguez, ante la consulta de Los Andes advirtió que ambos diputados del radicalismo justificaron sus ausencias por “motivos personales”.

Germán Gómez que es quien preside el interbloque PJ-Protectora-Frente Renovador Línea Nacional, decidió no responder a los mensajes consultando por los diputados que no asistieron a la primera sesión del año.

El diputado Germán Gómez optó por el silencio a la hora de explicar si están de vacaciones los diputados justicialistas que hoy faltaron a la primera sesión del año luego de un mes de vacaciones.

Uno de los miembros de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, con enojo respondió: “Las personas necesitan tiempo para estar en familia pero tuvimos un mes para irnos de vacaciones. No puede ser que falten a la primera sesión”.

Sobre la sesión de hoy Emmanuel Fugazzotto, diputado del Partido Verde, contó: “En la primera sesión toman estado parlamentario la mayoría de los proyectos. Estamos en sesiones extraordinarias, no se pueden tratar proyectos que no hayan sido presentados durante el proceso de sesiones ordinarias2.

“En el sobre tablas de hoy se trataron algunas cuestiones que son importantes, por ejemplo, el proyecto que modifica la ley provincial 3058″, explicó.

Se trata de un proyecto que, según la diputada radical María Eugenia De Marchi, va a permitir que ”haya una distribución racional de la cantidad de registros de escribanos y que haya un acceso equitativo”.