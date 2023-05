Dura crítica de la Asociación de Magistrados a Alberto Fernández: “Se ha vuelto constante el ataque al Poder Judicial”

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado como respuesta al presidente Alberto Fernández, quien previamente había cuestionado duramente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El organismo consideró que los comentarios del mandatario se referían a “cuestiones que no le corresponden” y que solo sirven para perjudicar a las instituciones de nuestro país.

En su comunicado, la asociación, que representa a jueces de todo el país, expresó su preocupación por las declaraciones del presidente durante una cadena nacional, después de que el tribunal máximo suspendiera las elecciones en Tucumán y San Juan.

Durante su mensaje matutino, Alberto Fernández señaló a dos miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, argumentando que “aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri y siguen respondiendo a sus órdenes”. Además, el presidente opinó que la decisión del tribunal máximo respecto a las elecciones en esas provincias “deja a la democracia a merced de un grupo de jueces que no siguen criterios de justicia”.

Comunicado de la Asociación de Magistrados para repudiar los dichos del presidente Alberto Fernández sobre el Poder Judicial.

La Asociación de Magistrados defendió el fallo, resaltando que “la función de la Corte Suprema es garantizar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final y proteger los derechos y garantías establecidos en ella”. También rechazaron las afirmaciones del presidente sobre el Poder Judicial y su tratamiento hacia la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, argumentando que se persigue de manera sistemática con argumentos forzados, sin respetar su derecho a la defensa y basándose en relatos elaborados en los escritorios judiciales.

La entidad cuestionó que las declaraciones del presidente afectan a las instituciones del país y emite opiniones sobre asuntos que no le corresponden. “Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar por su peso a las instituciones de nuestro país y emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias. Se ha vuelto un constante el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones”, cuestionaron.

Enfatizó que el papel de la Corte Suprema fue resolver una cuestión federal relacionada con las elecciones, asegurando que los comicios se lleven a cabo según las normativas vigentes para garantizar el derecho al voto de todos los habitantes de Argentina.

El comunicado firmado por el presidente y vicepresidente de la asociación, Marcelo Gallo Tagle y Mariano Llorens, respectivamente, concluye afirmando que su misión es fortalecer el sistema republicano de gobierno en todos los ámbitos del Estado Nacional.

El conflicto se originó debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que concedió una medida cautelar solicitada por la oposición para detener la postulación de los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur como candidatos en las próximas elecciones de San Juan y Tucumán, respectivamente.

La oposición argumentó que no cumplían con los requisitos para postularse. En Tucumán, el debate se centra en la candidatura del exjefe de Gabinete, quien busca ser vicegobernador después de haber ejercido la gobernación durante dos períodos consecutivos. En San Juan, la oposición cuestiona la reelección de Uñac, quien previamente ocupó el cargo de vicegobernador de la provincia.