Desde el Frente de Todos piden identificar a quienes colgaron muñecos con los rostros de Alberto y Cristina

El tractorazo que culminó ayer en gran parte del país y que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo dejó imágenes controvertidas que pusieron el puntapié para polémicas y las consecuencias no se hicieron esperar.

Una de las fotos que tuvo repercusión fue la que se vio a una serie de muñecos colgados de sus cuellos con sogas alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo. Dichos muñecos tenían fotos de los rostros de varios funcionarios del oficialismo nacional de dirigentes de La Cámpora.

Dirigentes del Frente de Todos condenaron la representación del ahorcamiento de dirigentes del gobierno durante el 'tractorazo'.

Debido a esto, algunas figuras del Frente de Todos salieron a repudiar tales situaciones y pidieron intervención de las autoridades para identificar a quienes realizaron tales acciones. Una da las que tomó la posta en el reclamo fue la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y miembro del Frente de Todos, Victoria Montenegro.

Dirigentes del Frente de Todos condenaron la representación del ahorcamiento de dirigentes del gobierno durante el 'tractorazo'.

Montenegro denunció los hechos y pidió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona para determinar quiénes colgaron dichas figuras: “Los mueve el odio, siempre. Vamos a pedirle al Gobierno de la Ciudad, organizador de esta marcha, las cámaras para poder dar con los responsables de estas amenazas”, aseguró la funcionaria en Twitter.

Entre otras caracterizaciones, las figuras atadas del cuello a la pirámide de la plaza tenían fotos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto; la de Madres, Hebe de Bonafini; el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner, entre otros.

Dirigentes del Frente de Todos condenaron la representación del ahorcamiento de dirigentes del gobierno durante el 'tractorazo'.

Otra de las legisladoras que también repudió lo ocurrido fue la porteña Claudia Neira (FDT). Neira aseguró en sus redes sociales que “Como no había ningún dirigente agrario en la marcha de hoy y sí había muchos dirigentes opositores, me imagino que serán Larreta y el PRO quienes se harán responsables de esta vergüenza. No es ‘el campo’. Son algunos haciendo política”.

Resta esperar la respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las grabaciones de seguridad que requieren desde el Frente de Todos.