Rodolfo Suárez en Israel: “Queremos aprender y copiar todo lo que se pueda”

El gobernador Rodolfo Suárez participa de una misión nacional a Israel para conocer la tecnología aplicada al uso del agua. El viaje lo realizó junto al ministro del Interior Wado de Pedro, otros funcionarios nacionales y representantes de 10 provincias.

“Israel es un país que ha innovado de manera tal que si nosotros no crecemos en superficies que se puedan irrigar y mantener la que tenemos, no tenemos posibilidades de crecer. Así que venimos con mucho entusiasmo a este viaje, y queremos aprender y copiar todo lo que se pueda copiar”, expresó el gobernador en declaraciones a la prensa.

“La administración de recursos en lo que tiene que ver con el agua, como dice el gobernador de San Juan, lo que tiene que ver con el riego intrafinca, con todo lo que se pierde, es lo que queremos ver y aprender”, precisó también el mandatario.

Suárez, a pesar de ser opositor al kirchnerismo, no dudó en agradecer por haber sido sumado en el viaje. “Quiero agradecer al Gobierno Nacional por la invitación, y a la embajadora (Galit Ronen), con quien estuvimos hace poco en la Vendimia, en Mendoza”, señaló.

Y relató: “Sin dudas, el agua es el recurso estratégico más importante, no sólo de mi provincia, si no del mundo. En Mendoza sólo el 3 o 4% del territorio puede tener agua. Vivimos en un desierto, agravado por la escasez de agua actual. No sólo vivimos en un terreno poco irrigado, sino con escasez de agua, dependiendo muchísimo de la nieve cada año”.

“Tenemos muchas referencias e información de lo que han hecho y lo que ha ocurrido en Israel. Yo también vengo de una provincia en la que la legislación de agua es pionera en la materia. Cómo se administraban las aguas de los tres oasis de la provincia desde los tiempos de los huarpes”, agregó.

Además de De Pedro, viajaron a Israel los titulares de las carteras de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

En cuanto a los gobernadores, viajaron el de Catamarca, Raúl Jalil; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Juan, Sergio Uñac; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

A estos mandatarios y funcionarios se sumaron Adolfo Scaglioni, ministro de Agua y Energía de La Rioja; representantes de Santiago del Estero, y senadores nacionales y equipos técnicos provinciales.