De escuelas a centros para niños: las obras que Fernández no terminó y están en duda de cara al futuro

El presidente electo Javier Milei lanzó tajantes declaraciones respecto a la obra pública en Argentina, las cuales se encuentran en pausa en algunos casos. “Nosotros no tenemos plata, no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Que busquen la forma de financiarlo”, detalló Milei en una de las entrevistas que brindó pos la victoria en el balotaje.

Según el portal de datos abiertos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, recolectado por TN, actualmente hay 2302 proyectos en ejecución, es decir, activos. La gestión saliente de Gabriel Katopodis aseguró que todas esas iniciativas corren riesgo ante la llegada de Milei al poder.

Una de las obras que Alberto Fernández no terminó y están en duda de cara al futuro. Foto: TN

MANOS A LA OBRA: LA HERENCIA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno de Alberto Fernández deja algunas de sus obras insignia incompletas, con plazos de finalización totalmente vencidos y promesas inconclusas. Esto abarca desde casas para familias y jubilados a Escuelas Técnicas y Centros de Desarrollo Infantil, sin olvidar los Centros Ambientales que prometió Juan Cabandié.

La gestión de Fernández se despide con un tendal de obras sin terminar que se convierte en una herencia sobre la que se desconoce su futuro. Aun así, cabe mencionar que los proyectos no son solo de la cartera de Obras Públicas, ya que hay falta de avances en obras del Ministerio de Desarrollo Territorial, Mujeres, Ambiente, entre otros.

Uno de los CDI que el Gobierno no terminó. Foto: Ministerio de Obras Públicas

En el caso que Milei decida transferir estos proyectos al sector privado, a través de la iniciativa de obra pública “a la chilena”, se planteará un interrogante sobre el futuro de ciertos proyectos ante la posibilidad de que el sector privado no se vea interesado en terminarlos.

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)

En noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció junto con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la construcción -en una primera etapa- de 300 Centros de Desarrollo Infantil a los que años más tarde se le sumarían otros 200 más. Así la Casa Rosada prometió, en total, poner en pie unos 500 de estos espacios dedicados al cuidados de niños vulnerables de entre 45 días y 4 años.

De hecho, en la resolución publicada en el Boletín Oficial se indica que unos 300 de estos CDI estarían listos entre 2021 y 2022. Hasta el momento, nada de eso ocurrió. Según datos oficiales a los que accedió TN, de los 500 Centros de Desarrollo Infantil, se terminaron 116, es decir, el 24%.

Centros de Desarrollo Infantil. Foto: TN

De todos modos, el problema no solo radica en el bajo porcentaje de culminación de estos proyectos sino que además, los que están en ejecución, en un buen número, no tienen un gran avance. Unos 39 CDI en ejecución están entre un 0%-10% de avance y unos 50 están por debajo del 30% de avance en su construcción.

Cabe mencionar que el resto de los proyectos en ejecución tienen diferentes grados de avance, mientras que 56 obras no empezaron y 12 están en licitación. Por tan solo citar un ejemplo, el CDI de Los Polvorines empezó a construirse el 16 de noviembre de 2021. Debía estar listo en 240 días, es decir, en 8 meses. Está en un 18% pese a que ya se le inyectaron millones.

ESCUELAS TÉCNICAS

En febrero de 2022 y en Tecnópolis, ante ministros, gobernadores e intendentes, Alberto Fernández anunciaba uno de sus proyectos más ambiciosos en materia de educación y obra pública: construir 100 escuelas técnicas en todo el país. A meses de que se cumplan dos años de esa promesa, solo se terminó una de las cien escuelas prometidas, es decir, el 1%.

Escuelas Técnicas. Foto: TN

Según el registro realizado por TN, tan solo 15 escuelas están en ejecución. El programa para realizar las escuelas técnicas está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y la cartera de Educación e intervienen provincias y municipios, que hacen las veces de entes ejecutores.

Además, hay casos muy llamativos. Uno de estos es el de Zárate, municipio al que le dieron $96 millones para una escuela que no existe. No hay nada. De acuerdo a documentos oficiales a los que accedió el mencionado medio, en julio el Ministerio de Obras Públicas había entregado $751 millones en el marco de este programa para que solo esté lista 1 de las 100 escuelas.

CENTROS PARA JÓVENES CON PROBLEMAS DE CONSUMO

En junio de 2022, la Secretaría de Políticas sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, informó los detalles de un proyecto para construir en todo el país 10 Casas de Día para Jóvenes dedicadas a la prevención y/o el tratamiento de consumos problemáticos de sustancias en todo el país. Al poco tiempo se le sumarían 20 más, por lo que en total la promesa ascendía a 30 de estos sitios.

Una de las casas para jóvenes con adicciones que nunca se terminaron. Foto: TN

A más de un año y medio del anuncio, no se terminó ninguno de estos espacios y solo se están construyendo seis, con un grado de avance lento. En otras palabras, la gestión de Alberto Fernández dejará el poder sin haber entregado ni uno de estos espacios pese a que ya invirtió en la estructura y trabajos de los pocos en ejecución, unos $114 millones de acuerdo a datos oficiales a los que accedió este medio.

MUDANZAS: LAS CASAS QUE “ABANDONÓ” MACRI Y QUE FERNÁNDEZ TAMPOCO TERMINÓ

“Cuando empecé a ver las casas que estaban todas virtualmente terminadas y vacías no me lo perdonaba, me sentía mal. Esto es algo que ideó Néstor (Kirchner), ejecutó en gran medida Cristina (Kirchner) y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos”, manifestó Alberto Fernández ante la atenta mirada de la Vicepresidenta, en mayo de 2021.

Las casas del barrio Dorrego en Quilmes que nunca se terminaron. Foto: TN

De esta manera, el presidente anunciaba la puesta en marcha del Plan Reconstruir, una iniciativa a través de la que el Gobierno se proponía terminar 55.000 casas en todo el país que supuestamente habían sido abandonadas durante la gestión de Mauricio Macri. Pero a dos años y seis meses del anuncio del programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat solo se terminaron 5500 casas, es decir, el 10% del total de las viviendas.

Además, de acuerdo a lo informado por TN con datos oficiales, solo se están reconstruyendo casi 10 mil viviendas más, es decir que hay alrededor de 35 mil casas sobre las que nunca se colocó ni un ladrillo nuevo. Si efectivamente Milei decide no continuar con la reconstrucción de las viviendas en ejecución o no se obtiene financiamiento privado, el Estado habrá invertido en estas más de 55 mil millones de pesos que quedarían en la nada.

JUBILADOS DE PAMI SIN SUS VIVIENDAS

En junio de 2021, Alberto Fernández prometió construir 3200 viviendas y 100 Centros de Día para adultos mayores de 60 años sin vivienda propia. “A mí me parece que estamos dando un paso que a la política le hace bien, ocuparse de resolver el problema de los que llegan a la madurez y no tienen dónde vivir”, manifestó el Presidente.

Casas PAMI para jubilados. Foto: TN

A la fecha, solo se terminaron 228 viviendas, lo que representa solo el 9% del total de lo prometido. Lo particularmente llamativo de este retraso es que cuando se anunció el proyecto prometieron terminar todas las viviendas antes de que finalice el 2022. Hay miles de jubilados que todavía esperan por sus viviendas.

Más allá del discurso del actual Gobierno que advierte sobre la amenaza de que Milei termine con la obra pública, ya hay proyectos en el marco de este programa que están parados, como el caso de las 240 viviendas que se construyen en Hurlingham.

CENTROS AMBIENTALES DE RECICLADO

Actualmente la cartera de Ambiente que conduce Juan Cabandié impulsó la construcción de 10 centros de este tipo, a través del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los mismos se construyen con el objetivo de erradicar los basurales a cielo abierto.

Ante esto, en 2022, el funcionario también había prometido conseguir financiamiento para construir 20 centros más, lo que llevaba la promesa a 28/30 de estos espacios de reciclado. Sin embargo, a la fecha solo se terminaron cinco, es decir el 13% de todo lo que se planificaba.

Centros de Reciclado Ambiental. Foto: TN

Aun así, a estas obras se le suman más iniciativas como los Centros Territoriales del Ministerio de las Mujeres y Diversidad que de los 30 prometidos se hicieron cuatro y hay proyectos parados hace tiempo; o buena parte de las 120 obras claves que lleva adelante el Ministerio de Katopodis que aún no se finalizaron e incluyen plantas de tratamientos cloacales, plantas depuradoras, acueductos, entre otros.

En conclusión, el informe de TN destaca la creencia que el sector privado podría tener interés en terminar aquellas rutas o autopistas que luego podría explotar a través del sistema de peajes pero hay incógnitas sobre buena parte de las iniciativas ya iniciadas.

Centros de Desarrollo Territorial. Foto: TN

SEGUÍ LEYENDO: