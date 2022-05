Cumbre peronista: dudas, ausencias y un almuerzo con otro anfitrión

La cumbre con figuras nacionales organizada para hoy por la presidenta del PJ mendocino, Anabel Fernández Sagasti, ganó en las últimas horas respecto de la expectativa política. Pero también sumó cierto nivel de controversia en el justicialismo mendocino y por ese lado empezó a pesar, a la par de la confirmación de visitas de otras provincias, la lista de ausentes.

Algunos de los peronistas locales que no van a estar hoy en el auditorio Ángel Bustelo quisieron dejar en claro por qué no irán. En tanto, otros mandaron mensajes en el mismo sentido que aquellos quisieron hacerlo explícito, aunque a la par, avisaron que no van a participar porque tienen otros compromisos de “agenda”.

Incluso este diario logró confirmar que también habrá una segunda cumbre posterior a la del Bustelo, que no había sido anunciada en la previa, y que tendrá como escenario el estadio Arena de Maipú. Este almuerzo ha sido organizado por el intendente del departamento, Matías Stevanato. Allí irían presencias nacionales y provinciales, aunque la lista de invitados no fue confirmada.

LOS QUE NO VAN A NINGÚN EVENTO

Todos los que no van al Bustelo este sábado se agrupan en el diverso sector no kirchnerista del PJ mendocino. O sea, ninguno de ellos milita en La Cámpora.

Quien blanqueó su postura contra el evento denominado “Peronismo futuro” fue el delegado del Enacom en Mendoza, Guillermo Elizalde. El guaymallino mandó un mensaje por Whastapp a sus compañeros que, en realidad, tenía como inevitable destino los medios de comunicación.

En la carta, Elizalde desconfió del objetivo de unidad de la reunión. “Unidad no es amontonar y menos generar hechos políticos en los que lo que expreso acá es distinto en Buenos Aires o lo que expresa la conducción de mí espacio político”, disparó en ese texto Elizalde.

Y sumó interrogantes que dejaron más a la vista su tácita crítica a La Cámpora: “¿Se puede hablar de unidad y debilitar a nuestro Gobierno Nacional? Gobierno donde Cristina cumple un rol central, por mérito propio y que respeto ¿Puedo ir a un acto de unidad cuando por Twitter se critica a nuestros ministros nacionales?”.

Las palabras de Elizalde hicieron blanco en Fernández Sagasti y el senador Lucas Ilardo, los kirchneristas que han cuestionado al Gobierno nacional en medio de la interna.

Reflexiones similares hicieron otros dirigentes peronistas no kirchneristas, aunque en off. Incluso hubo quienes blanquearon cierto desconcierto ante el objetivo del evento, que no terminaban de catalogar como un intento de posicionamiento provincial de Fernández Sagasti o como un acto de proyección nacional.

Relevancia nacional, por los nombres que confirmó la organización, debería tener desde ya. Vendrá a Mendoza el ministro del Interior, Wado de Pedro, un firme aliado de Cristina; a quien se sumaría (a pesar de que hubo quienes pusieron en duda su presencia) el ministro de Infraestructura de la Nación Gabriel Katopodis, quien está del lado de Alberto Fernández.

También confirmaron que se sumarán sin pisar Mendoza, o sea, “vía streaming”, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Otras figuras importantes que están anotadas desde el primer momento son el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá y hasta un anti kirchnerista confeso: el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

El variado espectro de visitantes del universo justicialista incluye también a las senadoras Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci; el senador formoseño José Mayans; y el sindicalista y diputado Hugo Yasky, entre otros.

AUSENCIAS LOCALES

Pero el verdadero problema no son los visitantes, sino los locales.

Aunque los seis intendentes del PJ fueron invitados a participar, sólo cuatro es un hecho que irán. Se trata de los kirchneristas Florencia Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz), Martín Aveiro (Tunuyán) y Stevanato.

En cambio, Roberto Righi, intendente de Lavalle, confirmó que no estará en el Bustelo.

No es menor este faltazo. El presunto candidato no K para ocupar la presidencia del partido a fin de año en lugar de Anabel informó que, en vez de sumarse a la reunión del Bustelo, asistirá este sábado a un almuerzo en la localidad de El Forzudo, distante a 200 kilómetros de la zona urbana del departamento lavallino, para hablar con la comunidad del “problema del agua para los animales”.

Por otro lado, tampoco participará el intendente de San Rafael, Emir Félix, quien sigue de licencia tras el grave problema de salud que atravesó. Félix solamente tiene reuniones virtuales y no tendrá apariciones públicas hasta que vuelva al puesto de intendente.

Aunque a esto se suma que forma parte del bloque enfrentado a La Cámpora, razón por la cual no lo representará su hermano, el diputado provincial Omar Félix, quien también fue descartado.