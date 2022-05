Censo argentino de 2010: así recordó un legislador K el día en que recibió la peor noticia

El senador kirchnerista Lucas Ilardo recordó en sus redes sociales que en 2010 fue censista y rememoró sus sensaciones de aquel 27 de octubre de 2010, que fue también el día en que murió Néstor Kirchner.

A Ilardo le tocó censar en Lavalle y la foto que eligió postear en sus redes sociales es junto a Miguel, director de la Escuela República de Venezuela.

“Me tocó una zona rural. Las casas estaban distanciadas. Llegué a una con un pasillo y comencé a aplaudir para que saliera alguien. Minutos después apareció un señor. Estaba su esposa, me ofreció un mate mientras miraba la televisión y me dijo: ‘Qué increíble esto del presidente’.

27/10/2010 Lavalle-Mendoza

Me inscribí como censista. En esa época, al igual que hoy pero con mucha más fuerza, fomentaban no atenderlos o ponían en duda el censo.

Junto a un grupo de compañeros allá fuimos.

La foto es junto a Miguel, director de la Escuela Rep. de Venezuela. pic.twitter.com/17XnqXifeS — Lucas ilardo (@lucasilardo) May 18, 2022

Cuando Kirchner murió de un paro cardiorespiratorio, no era el presidente de la Nación, ya que gobernaba su esposa Cristina Kirchner. Más allá de eso, el legislador del PJ dice que en ese momento se le “paralizó el corazón” y, en medio de las lágrimas del director, terminó de censar esa casa.

“Desesperado por salir, me despedí y me fui caminando hacia la escuela. Tenía poca señal e intentaba llamar a mis compañeras...pero nada. Me senté en el costado de una casa, en medio de la calle y lloré como un niño. Estaba desarmado. Claro que no quería seguir censando”, contó Ilardo.

Más adelante en el hilo, el legislador dice que Miguel lo convenció de terminar la tarea y sostiene que “a cada hogar que entraba, alguien o todos estaban llorando”. “La gente lo sentía como la pérdida de un familiar. De un amigo. Fue el cumpleaños más triste de mi vida”, aseguró también.

Apenas terminó, Ilardo viajó casi con lo puesto a Buenos Aires para la despedida de su líder. “Atendé bien al censista, se amable”, recomendó al final de un posteo en el que también dice que aquel día, como hoy, “fomentaban no atenderlos o ponían en duda el censo”.