La trágica noticia que enlutó el último censo nacional

Una noticia de altísimo impacto político opacó el último censo de población realizado en nuestro país.

Néstor Kirchner, presidente de la Argentina entre 2003 y 2007, y esposo de la mandataria en funciones, Cristina Kirchner, murió en las horas en que el relevamiento comenzaba en toda la Argentina.

Ocurrió el 27 de octubre de 2010, en horas de la mañana. Kirchner murió de un paro cardiorespiratorio en El Calafate, a pesar de que, tras ser traslado desde su casa en una ambulancia, se hicieron varios intentos por reanimarlo en el hospital de esa localidad de Santa Cruz.

Ceremonia. El velatorio de Néstor Kirchner, en 2010, se realizó a cajón cerrado.

Los rumores e indicios rondaban desde temprano, pero recién pasadas las 10, cuando una fuente oficial lo reconoció, el canal C5N confirmó la muerte de Néstor Kirchner.

Fue imposible abstraer al censo de semejante novedad. El operativo continuó con relativa normalidad, pero desde el Indec tuvieron que salir a aclarar que la muerte de Kirchner no suspendía el operativo.

Néstor Kirchner. (Archivo Clarín)

La titular del organismo por entonces, Ana María Edwin, salió a declarar que el censo iba a seguir para “continuar con la institucionalidad”.

A la noche, la misma funcionaria informaba que había sido censado el 97% de los hogares, y que la tasa de rechazo de los censistas había sido apenas del 1%.

Unos 650 mil censistas salieron aquel día a la calle, en un operativo que duró entre las 8 y las 20.

Los encargados de relevar datos generales de población y vivienda no pudieron abstraerse de la novedad que se había conocido en la mañana y en muchos casos, en las casas no sólo se habló del cuestionario, sino que todos dialogaron sobre el deceso del ex presidente.

Casi 12 años después, un nuevo censo, por primera vez “híbrido” (presencial y digital) tendrá lugar este miércoles en la Argentina. Será en este caso medio millón de personas las abocadas a visitar 15 millones de viviendas.