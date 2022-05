Arrancó el censo 2022: hasta qué hora dura, cómo identificar al censista y de cuánto es la multa

Empezó puntual a las 8 el operativo del censo 2022, que se realiza tras dos años de demora por la pandemia. Para asegurar el relevamiento y que las personas estén en sus hogares para recibir a los censistas, este miércoles 18 de mayo es considerado feriado.

Previo al arranque de las visitas casa por casa, las personas censistas se reunieron en las escuelas para coordinar el operativo, sumado a policías que hacen de refuerzo.

Censo 2022: en la escuela Roque Sáenz Peña de barrio Trapiche (Godoy Cruz), los censistas se preparan para salir a relevar casa por casa. - Ignacio Blanco / Los Andes

Censo 2022: operativo en la escuela Rafael Obligado (Guaymallén) - Ignacio Blanco / Los Andes

Más allá que varios censistas ya comenzaron a trabajar hace algunos días en en zonas rurales, como también en las viviendas comunitarias, como el caso de geriátricos o hasta los establecimientos para las personas privadas de libertad, este 18 de mayo es el sondeo para la mayoría de la población.

En Mendoza, hay más de 27.000 personas encargadas del censo, capacitadas por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE).

¿Cómo reconocer al censista y evitar estafas?

Teniendo en cuenta los hechos de inseguridad que acontecen a diario, surgen dudas en torno a cómo identificar a las personas censistas.

Tendrán:

una pechera con la imagen del censo (como el caso de la foto)

una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI)

El censista luce una pechera y DNI para ser identificado - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

También hay un sitio web donde verificar la acreditación de los censistas. Basta con pedirle el número de DNI a la personas que se haga presente en el domicilio y allí se puede verificar la identidad.

La página es registro.censo.gob.ar/censistas.

¿Hasta qué hora dura el censo?

El censo se hace entre las 8 y las 18.

Censo 2022: se declaró feriado y las calles de Mendoza lucen vacías - Orlando Pelichotti / Los Andes

¿Es necesario que el censista ingrese a mi casa?

No. Podés responder todas las preguntas o mostrar el comprobante de finalización del Censo digital desde el portero eléctrico, la puerta o la ventana de tu vivienda.

¿Hay que mostrarle el DNI al censista?

No. “El cuestionario censal no solicita DNI. El número de documento, junto al día y mes de nacimiento, es una pantalla temporal que se utiliza para verificar que quien va a entrar a responder el cuestionario digital es una persona humana real y no un robot, con la edad suficiente (a partir de los 14 años) para contestar en nombre de todos los miembros del hogar. La validación es requerida únicamente para el ingreso al cuestionario censal y el resguardo de su información”, explican desde el Indec.

Solamente hay que mostrarle el código alfanumérico (código único de vivienda entregado por el formulario online) o responder 61 consultas sobre composición familiar, género, trabajo, estudios y vivienda.

¿Qué pasa si no estoy en mi casa el día del censo?

Si bien miles de argentinos llenan o ya llenaron el formulario online con días y horas de anticipación, es necesario estar en casa el 18 de mayo.

Se decretó que ese día fuese feriado nacional para garantizar el funcionamiento del relevamiento. Sin embargo, no es necesario que todas las personas que sean censadas permanezcan en la vivienda, ya sea por trabajo o viaje.

Con que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas es suficiente. En caso de que no haya nadie, se puede coordinar con algún vecino la entrega del comprobante de finalización al censista en caso de que haya realizado el censo digital.

Si la persona directamente no está en la casa y no completó el cuestionario online, se contará esa vivienda como vacía.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

¿De cuánto es la multa por no completar el censo?

De acuerdo a la Ley 17.622, que regula este relevamiento estadístico nacional, se aplicará un castigo o pena económica sobre aquellas personas que “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos”.

Brindar información “falseada” tiene como sanción el pago de una multa cuyos valores mínimos y máximos el Indec actualiza semestralmente.

La última actualización de los montos, correspondiente a febrero a través de la resolución 35/2022, estipula:

una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo.

una penalidad máxima que puede alcanzar los $106.799,35, según la gravedad del fallo.

Arrancó el censo 2022 - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

¿Qué pasa con supermercados, cines, gastronomía y shoppings el día del censo?

Los supermercados y las tiendas de los shoppings permanecerán cerrados todo el 18 de mayo. Pero los comercios de barrio podrán abrir desde las 20.

Los cines y lugares de gastronomía (así estén dentro de un shopping) podrán abrir desde las 20.

Hospitales, farmacias y servicios esenciales atenderán todo el día.

¿Cómo se paga el feriado si tengo que trabajar?

El día del censo 2022 (miércoles 18 de mayo) fue declarado feriado nacional. Debido al operativo es necesario asegurar que todas las personas puedan estar en sus viviendas para atender a los censistas.

En caso de que la persona deba trabajar, y tal como sucede en fechas como el 25 de mayo o el 9 de julio (por ejemplo), el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que rigen los mismos derechos sobre el descanso dominical: se cobra la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (es decir, el doble).

Censo 2022 - Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Para calcular ese monto a cobrar en la próxima liquidación, el salario del trabajador mensualizado deberá dividirse por 30, restando un día que corresponde al feriado. A su vez, se deberá dividir el sueldo por 25 (art. 155 L.C.T.). Finalmente, a los 29 días del sueldo antes mencionado se le deberá agregar el día calculado con el criterio de las vacaciones -con lo cual percibirá una pequeña diferencia a su favor-.