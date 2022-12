Cumbre del frente oficialista con planteos de los aliados al radicalismo

La Unión Cívica Radical (UCR) comenzará la semana que viene a moldear su estrategia para las elecciones 2023, en la cual intentará conformar un frente Cambia Mendoza igual de consistente que el de comicios anteriores, con los que consiguió ganar las gobernaciones del 2015 con Alfredo Cornejo y 2019 con Rodolfo Suárez. Si bien se espera la participación de los partidos que históricamente aliados, como es el caso del Pro, también estarán espacios que pretenden engrosar la alianza. Se espera además que el radicalismo reciba varios planteos de tinte político, de parte de quienes pretenden sentar bases de mayor apertura en temas de gobierno, en caso que lleguen a triunfar el año que viene.

La reunión será el lunes a las 19 en el Comité Radical de calle Alem, en el microcentro de la Capital. Entre las novedades que se esperan, el radicalismo, cuyo presidente es el intendente godoycruceño Tadeo García Zalazar, intentará iniciar las conversaciones con la Coalición Cívica - ARI, para que haya un retorno del partido que tiene como principal referente Gustavo Gutiérrez y que había pegado el portazo en las legislativas del 2021, al participar con el Partido Demócrata en el espacio Vamos Mendocinos.

También se abrirán las puertas a sectores recientemente conformados, que ya están trabajando como aliados. Es el caso por ejemplo de Encuento Federal para el Desarrollo de Mendoza, que representa al Movimiento de Integración y Desarrollo (que tiene como líder a Rogelio Frigerio), Alternativa Republicana (cuyo referente es Miguel Ángel Pichetto) y el Partido Federal; entre otros. Además, estarán otros sectores liberales empresariales que ya han participado en las internas con Cambia Mendoza.

Naturalmente, y en base a lo que fue una fuerte polémica que incluso llegó a sede judicial (en una causa que terminó archivada), no estará el ex senador Héctor Bonarrico, quien supo formar parte del la coalición y se fue luego de conocerse el subsidio de $18 millones que se iba a entregar a su fundación Acción Social, y que fue rápidamente desactivado cuando él aseguró que era un “acuerdo político” para que bajara su precandidatura a legislador nacional en 2021.

¿El retorno de la Coalición Cívica?

Tal como se informó en la edición del 13 de noviembre, el ex legislador nacional Gutiérrez, manifestó que no volverán a conformar una coalición con los demócratas (que está trabajando con Javier Milei para la presidencia); y marcó diferencias en lo que son las legislativas de las generales.

“En su momento apoyamos las candidaturas de Cornejo y Suárez. De ninguna manera queremos contribuir a que gane el peronismo en Mendoza. Si nos sentamos, como hicimos años atrás en la provincia, y podemos coincidir, será mejor”, consideró.

No obstante, en diálogo con este medio esta semana, marcó que aún no han recibido una invitación oficial del radicalismo para la reunión del lunes, y que aguarda algún tipo de “comunicación seria”.

Este miércoles, en tanto, participó de una reunión en Buenos Aires junto a la líder nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y el diputado nacional pro el Pro, Omar De Marchi, por lo que hay quienes ya creen que su sector podría apoyar eventualmente a una precandidatura del lujanino, en sus aspiraciones de ser gobernador de la provincia.

“En los últimos años hemos tenido menos diferencias con el Pro que con la UCR en temas institucionales, economía, reformas. Sobre eso hay que conversar de nuevo, se trata de temas ejecutivos ahora”, dijo a Los Andes. Recordemos que no hace tantos meses, la Coalición Cívica envió una veintena de puntos con las cuales fundamentaban en parte sus diferencias con el partido gobernante. Allí se destacaban fuertes críticas sobre el accionar del radicalismo con los cargos vitalicios ocupados por radicales (Contaduría General y Tribunal de Cuentas), la aplicación de la RTO, el salvataje a Impsa, la hoy trabada reforma de la Constitución y la expropiación de Penitentes, entre otros.

La ampliación y la consolidación de Cambia Mendoza

Como se informó, hay varios espacios que van a participar del armado de Cambia Mendoza. Por el lado de Unión Popular, su líder, el diputado provincial Jorge Difonso y también uno de los partidos históricos de Cambia Mendoza (ex Frente Renovador), no guardó nuevamente críticas al radicalismo y manifestó que si bien participarán de la reunión del lunes, “más que discutir nombres, debería discutir posiciones políticas ante temas concretos”.

Entre los temas importantes, según él, se deberían sentar posiciones con la Ley 7722, el manejo del agua, las condiciones laborales y jubilación docente, la llegada del tren al interior de la provincia y la reforma del Estado, entre otros.

No obstante, lanzó un dardo directo a la administración de Rodolfo Suárez: “Además deben explicar por qué desde la provincia postergan las obras que corresponden a San Carlos”, comuna que fue gobernada por él y que hoy administra su aliado partidario Rolando Scanio.

Es importante destacar que desde hace tiempo Difonso sostiene que hay una relación fría tanto con Suárez como también con el resto del radicalismo: “Nuestro sector quedó señalado desde la discusión minera. Tenemos propuestas concretas sobre el el tema de seguridad, transporte con el ferrocarril, ambiente y el cuidado del agua, entre otros tantos más, pero el Gobierno no los toma”, comentó.

Del lado del Pro, también dijeron que aún no los han notificado de la reunión. No obstante, también han marcado diferencias, que seguramente se pondrán sobre la mesa. “Cambia Mendoza ha funcionado bien como frente electoral, pero el Pro nunca formó parte del gobierno real de la provincia. Creo que muchos se abrazan a la marca pero luego en la realidad no funciona”, comentó días atrás De Marchi a Los Andes.

También agregó que formalmente no funciona como frente “porque no han habido reuniones de la mesa de conducción”, por lo que seguramente será una solicitud a futuro, si es que llegan a acceder a un nuevo gobierno.

De los que participarán, estarán, por ejemplo, Julio Totero, de Encuento Federal para el Desarrollo de Mendoza, quien comentó a este medio que expectativa es “sumar actores” al FCM, así como también “debatir nuevas ideas, consensuar reglas de juego entre todos y aunar fuerzas de cara a un cronograma electoral intenso para el 2023″.

Por el lado de Más República, espacio conformado por Rodolfo Vargas Arizu, Mauricio Badaloni y Andrés Vavrik, entre otros dirigentes, también participarán del evento, y tienen pensado proponer un acuerdo de puntos importantes, aunque también manifestaron cierto malestar por no haber mantenido reuniones en “un año y medio” con el radicalismo, es decir, desde que terminaron las elecciones del 2021.

Los Andes dialogó con el empresario bodeguero Vargas Arizu, quien sostuvo que en primer lugar solicitarán “que se baje el porcentaje en las internas” en lo que corresponde a la conformación de las listas de candidatos. Actualmente se utiliza el sistema de mayorías y minorías, en la cual se establece que la lista que salga segunda debe por lo menos llegar a un piso del 25% de los votos totales de frente para acceder a lugares en la boleta.

“Tenemos que dialogar sobre cómo se conformará el frente, El anterior fue un frente electoral y luego no hubo ninguna reunión en un año y medio. Son personas o partidos con distintos pensamientos que acuerdan un programa en Mendoza. Nosotros queremos presentar un programa para los próximos 30 años para la provincia, pero acordando lo que necesita Mendoza en los próximos años en materia de agua, minería, petróleo, diversificación de la economía y baja de impuestos”, acotaron.