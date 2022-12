La foto entre “Lilitos” y De Marchi que muestra coincidencias de cara a las elecciones

El armado electoral para el año próximo busca competitividad, sobre todo en Juntos por el Cambio para volver al Gobierno nacional. Omar De Marchi está trabajando con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y uno de los precandidatos por el Pro. En ese contexto, se reunió con la referente de la Coalición Cívica, Lilita Carrió.

Según indicaron desde el Pro, “los dirigentes conversaron sobre el escenario político nacional, la situación en las diferentes provincias de la Argentina, con puntual atención al panorama político en Mendoza”.

La reunión que fue en la casa de Carrió, ubicada en la localidad bonaerense de Capilla del Señor, contó con la presencia del histórico dirigente de la Coalición Cívica de Mendoza, Gustavo Gutiérrez. Justamente esa presencia despertó algunas sospechas sobre un posible regreso a Cambia Mendoza después del portazo en las elecciones legislativas del año pasado.

“No vamos a renovar con Vamos Mendocinos”, dijo Gutiérrez a Los Andes. El Partido Demócrata, que integró esa alianza con la Coalición Cívica en la última elección, ya mostró sus cartas con Javier Milei. “Con los libertarios no vamos a estar”, completó el ex legislador.

Reconoció algunas coincidencias con el Pro. “En los últimos años hemos tenido menos diferencias con el Pro que con la UCR en temas institucionales, economía, reformas. Sobre eso hay que conversar de nuevo, se trata de temas ejecutivos ahora”, contó Gutiérrez.

Sin embargo, aclaró que no ha habido contactos con la cúpula de la Unión Cívica Radical de cara a las elecciones. “No nos han llamado”, confirmó. Tampoco descarta que sean los “lilitos” quienes levante el tubo.

“No somos una novia que estamos esperando que nos llamen. El año pasado las conversaciones empezaron tarde y mal, pero no vamos a entrar en una interna entre intendentes radicales a ver quien sucede a Suarez”, aseguró Gutiérrez.

“Hay Juntos por el Cambio a nivel nacional y pretendemos que con esos partidos (Pro, Coalición Cívica y UCR) hablemos seriamente en Mendoza. No pretendemos ser un partido de grandes masas de afiliados. Hemos aportado lo que hemos podido aportar”, finalizó.