Vamos Mendocinos impugnó la precandidatura de Suárez a senador suplente

La decisión del gobernador Rodolfo Suárez de integrar la boleta de Cambia Mendoza para las elecciones legislativas de este año como precandidato a senador suplente generó fuertes cuestionamientos de la oposición. El frente Vamos Mendocinos, integrado por el Partido Demócrata, la Coalición Cívica y el Mendoexit, dio un paso más allá de la criticas y acudió a la Justicia Federal para impugnar la postulación del mandatario provincial por violar la Constitución provincial.

La última semana los dirigentes de este nuevo espacio habían anunciado que la impugnación la realizarían luego de que se oficialicen las boletas y este domingo el apoderado del frente Vamos Mendocinos, Aldo Vinci, la presentó.

“El texto de la Constitución es completamente claro. El Gobernador no puede ser precandidato a senador nacional”, había señalado en su oportunidad Gustavo Gutiérrez, uno de los referentes de la Coalición Cívica y precandidato a diputado nacional. “Es una falta de ética de Suárez. Me sorprende y me desilusiona de él”, marcó.

En el texto de la presentación realizada ente la Justicia Federal se resalta que el gobernador Suárez “está inhabilitado” para presentarse al cargo de senador nacional “por el art. 115 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, sin que tal norma haya tenido hasta el presente, en un proceso judicial, declaración de inconstitucionalidad”.

“Esta es una norma válida y vigente que regula la incapacidad de derecho de quien ejerce el cargo de Gobernador: la imposibilidad de ser electo senador hasta un año después de haber terminado su mandato. En el caso, el Dr. Suárez sólo podría ser elector luego del 11 de diciembre de 2024. Además de que constituye una conducta contra los propios actos haber jurado respetar la Constitución de la Provincia de Mendoza y luego pretender desconocerla”, advierten.

Al mismo tiempo remarcan que la postulación “es ilegitima desde todo punto de vista, constituyendo una engañifa propia de sistemas feudalistas y alejados del espíritu que los constituyentes de Mendoza plasmaron para limitar el poder del Gobernador”.

Concluyen la escrito señalando que “impugnamos la ilegítima e inconstitucional postulación del Sr. Gobernador como precandidato a senador en las elecciones Paso y Generales del 2021 y solicitamos sea rechazada la misma”. Ahora esta impugnación debería ser resuelta por el juez federal con competencia electoral, Walter Bento, quien está imputado y acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a detenidos.

Para el radicalismo el inciso del artículo 115 que supuestamente impide al Gobernador ser candidato a senador nacional “está en desuso” y “siempre fue considerado inconstitucional”.

Según el gobernador Suárez “el Senado Nacional es un organismo federal, y quien pone los requisitos para ser senador es la Constitución Nacional (CN)”. También expresó que esa oración del artículo 115 “perdió razón de ser a partir de la reforma del ‘94, cuando se estableció el voto directo del pueblo para elegir a los senadores”, y recordó que antes de esa reforma, el senador nacional por Mendoza “era elegido por la Legislatura”.