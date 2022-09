Rodríguez Larreta: “Me gustaría que Omar de Marchi sea candidato a gobernador”

Hace un año, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta paseaba por la plaza Independencia con el gobernador Rodolfo Suárez, rodeado de otros radicales. Esta semana volvió a la provincia, pero en este caso, la agenda de la visita del posible candidato presidencial en 2023 fue puramente PRO.

El cambio puede haber tenido que ver con su respaldo pleno a la candidatura a gobernador de Omar de Marchi -líder local del partido amarillo-, a quien le ha dado la tarea de armador en el interior del país y a quien calificó como “un pilar de su proyecto político”.

Sin embargo, también hubo un gesto transversal de Rodríguez Larreta: elogió las ideas del radical Facundo Manes y sostuvo que tiene diálogo con él.

-¿Usted es firme candidato a Presidente en 2023?

-Tengo vocación de ser parte de un equipo que lleve a la Argentina adelante y que finalmente, de una vez por todas, logremos un punto de inflexión para que la Argentina crezca muchos años seguidos. Candidaturas personales, todavía no.

-¿Si Macri es candidato a Presidente, acompañaría en su equipo o lo enfrentaría en una PASO?

-Mi decisión no cambia según lo que hagan otros, llámese Mauricio o quien sea. No voy a supeditar mi decisión a lo que hagan otros. En todo caso, elegirá la gente en una PASO.

Horacio Rodríguez Larreta actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires visitando la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Viene hablando de firmeza, quiere afianzar ese concepto en el electorado?

-Mi función como jefe de gobierno o en otra función a la que pueda aspirar es resolver los problemas de la gente. La firmeza está en las convicciones. Yo cuando tuve que defender las escuelas abiertas en la Ciudad, lo defendí con mucha firmeza. Esa es la firmeza que vale. Hoy tenemos en la Ciudad la tasa de delitos más baja de la historia. También hubo firmeza en consolidar un sistema de atención Covid, atendimos a todos, vacunamos a todos, testeamos a todos. En un momento, el 30 por ciento de los testeos del país se hacían en la ciudad de Buenos Aires. Eso a veces se confunde con la firmeza del grito, de la bravucanada, que no sirve para nada en términos de resolver los problemas de la gente. Para mí sirve la firmeza de cambiarle la vida a la gente, para lo que hace falta mucha vocación.

-También ha hablado de la vocación de poder, ¿advierte un déficit de vocación de poder en la fuerza política que integra?

-Nosotros tenemos vocación de poder, así fue como accedimos a la presidencia de la Nación y estoy convencido que vamos a volver a acceder. La vida de la gente se cambia desde el poder. Yo no le tengo miedo a la palabra poder, para nada. Me parece que es un instrumento. El poder es un instrumento para poder hacer.

-¿Cómo es su relación con los referentes de la UCR de Mendoza?

-Tengo buena relación con Alfredo Cornejo, con Rodolfo Suárez y con algunos intendentes, como Ulpiano (Suárez). Pero básicamente, con Alfredo y Rodolfo tengo muy pero muy buena relación. En este viaje no los vi porque estuve enfocado en temas más partidarios del PRO, de la Fundación Pensar, pero he venido con ellos muchas veces.

-Hace un año defendía una fórmula presidencial mixta a nivel partidario, ¿sigue sosteniendo eso?

-Yo en eso estoy abierto, es tan válida una fórmula mixta como una del mismo partido. No sería dogmático con eso para nada.

-¿Cómo es el rol de Omar de Marchi en su equipo?

-Omar está insertadísimo en nuestro equipo, está ayudando con el armado en las provincias y es de muchísima confianza. Además tiene un rol muy importante en la Cámara de Diputados. Es un pilar de nuestro proyecto político y yo tengo mucha confianza en él. Además tiene, por supuesto, ambiciones de gobernar Mendoza.

-¿Es compatible que sea su armador y a la vez candidato a gobernador?

-Sí, es compatible.

Horacio Rodríguez Larreta actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires visitando la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Le gustaría que fuera el candidato a gobernador del PRO?

-Sí. No es momento de hablar de candidaturas, pero sí me gustaría. Está preparado y conoce muy bien la provincia. Y me parece que lo más sano es que haya una PASO. Habrá que ver a quién pone el radicalismo como candidato. Y lo digo con todo el respeto y afecto que tengo por Rodolfo y Alfredo. Así como en la Capital Federal tuve que enfrentar una PASO aún gobernándola, es lógico que eso pase en todas las provincias en las que hay PASO.

-Acá hay una sensación en el radicalismo de que si Cornejo es el candidato a gobernador, el resto se tiene que correr.

-No creo que nadie crea que se tiene que correr. Todos tienen derecho a competir. En la última elección hubo una lista en la Capital que encabezó Rubinstein y tenía todo el derecho del mundo. Eso es válido.

-Patricia Bullrich también está enrolando gente en Mendoza, ¿qué lectura hace de estos grupos?

-En Mendoza, claramente la referencia del PRO es Omar de Marchi desde hace muchos años. Si hay algún otro que quiera ser candidato, que lo sea. Vamos a una PASO, eso es lo más sano. En la última elección fuimos a una PASO en 17 provincias y nos fue muy bien, porque ganamos la elección.

-¿Qué le parece la idea de Facundo Manes de que haya un candidato a presidente del radicalismo que se enfrente a uno del PRO?

-Estoy cerca de muchas de las ideas de Manes respecto de la visión de país. Lo digo claramente. Estoy cerca y hablo con él. El otro día leí una declaración suya que me parecía mía, casi textual. No digo que coincida en todo, pero sí en su idea de buscar un consenso amplio y el diálogo.

-¿Estuvo de acuerdo entonces con su postura de no hacerle juicio político a Alberto Fernández?

-Yo no voto como diputado, es un mecanismo institucional que tienen los diputados.

-Si no es candidato a Presidente, ¿qué hará en 2023?

-No estoy evaluando mi futuro todavía.

-¿Qué opina de Patricia Bullrich?

-La respeto mucho como presidenta del PRO y como ministra de Seguridad. Salí a cuestionar duramente a la Vicepresidenta (cuando la criticó la semana pasada) y apoyé políticamente a Patricia. Ella me agradeció. Yo tengo buena relación con ella, a pesar de que ambos aspiremos al mismo cargo.

Horacio Rodríguez Larreta actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires visitando la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Y de Macri?

-Mauricio Macri es un compañero de ruta de muchos años. Lo respeto mucho y valoro muchas cosas que hizo como Presidente. Fundó las bases de muchas cosas que hoy estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. La transformación que todo el mundo ve y se valora mucho en la Ciudad empezó con él y es producto de la continuidad de trabajo de muchos años.

FANÁTICO DE TIKTOK Y ORDENADO CON WHATSAPP

-¿Sigue borrando los mensajes de Whatsapp en el celular?

-No, lo que hago es que uso el sistema de Whatsapp como cosas pendientes. Cuando tengo que contestar algo, los dejo. Pero la gran mayoría los borro, con lo cual sé que cuando tengo algo en el Whatsapp es porque me quedó pendiente una respuesta o algo. Es una manera de ordenar el trabajo.

-Y la vida.

-Uso otro que se llama Trello, que es de tareas. Lo uso mucho para reuniones, temas pendientes, temas con mi secretaria. Los paso de pendientes a en tratamiento y terminados. Soy bastante ordenado con eso.

-Telegram usa?

-Telegram la uso con muy poquita gente que no sé por qué la usa. Dos o tres nomás.

-Y TikTok le da buen resultado?

-Anda bien TikTok. Acá me junté con un grupo de chicos de 14 o 15 años y les pregunté de dónde me conocían. De Tik Tok, me dijeron.

-¿Qué fue lo más insólito que le escribieron en TikTok?

-Me escriben mucho de la pelada. Todo el tiempo. “Tobogán de piojos” me ponen, o “cuál es tu peinado favorito” y “qué champú usás”. Me joden todo el tiempo.

-¿Qué es lo que nunca haría en TikTok?

-Cosas que falten el respeto, a pesar de que me gustan los chistes. Pero sin ofender a nadie.