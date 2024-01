Cruce feroz en Diputados: Espert le cerró el micrófono a Santiago Cafiero y el ex canciller lo increpó.

Un altercado de alto voltaje de produjo hoy durante el debate de la ley ómnibus en la Cámara baja cuando el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, le apagó el micrófono al diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Santiago Cafiero por exceso en el uso de tiempo, y éste visiblemente desencajado se le fue encima al legislador de Avanza Libertad.

Cafiero lo siguió hasta su asiento en la cabecera del plenario para que le diera explicaciones por cortarle la palabra.

Según explicó el economista liberal, que hacía ejercicio de la presidencia del plenario de comisiones en ese momento, el ex canciller había agotado su tiempo planteándole preguntas al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lugar de hacerlo al último expositor que había sido el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

El ex canciller continuó hablando encima y Espert volvió a interrumpirlo para advertirle que le iba a apagar el micrófono si persistía.

“¡Vos no me decís a quién hacerle preguntas, Espert!”, soltó Cafiero, lo que colmó la paciencia del diputado liberal, que concretó su amenaza cortándole el uso del micrófono.

“¡No me cortés, no me cortés, ey, ey! Dejame terminar!”, exigió Cafiero, ya sin el micrófono conectado.

Haciendo caso omiso a la súplica, el presidente de Presupuesto llamó al siguiente orador anotado, Martín Maquieyra (PRO), lo que exacerbó aún más los ánimos de Cafiero.

“Dejame terminar porque voy a hablar allá”, advirtió el ex funcionario del Frente de Todos, mientras ya se estaba parando para acercarse a Espert.

Sin darle tiempo a que su adversario reaccionara, y en medio de murmullos de desaprobación de parte del oficialismo y del PRO, Cafiero caminó en dirección a Espert, se metió por detrás suyo e irrumpió en el micrófono de éste, lo que llamó la atención de todo el auditorio.

“A ver...¿esto es la educación? No tenés que hacer nada acá vos”, lo azuzó el diputado cercano al PRO, quien sostiene una postura de pseudooficialismo.

“¿Cómo me van a cortar la palabra?”, protestó Cafiero, indignado, mientras su compañero de bancada Juan Manuel Pedrini hacía gesticulaciones ampulosas contra Espert.

“Te voy a cortar la palabra porque no respetás a tus colegas”, contestó la autoridad de la comisión, quien anunció al siguiente orador del debate, el diputado Maquieyra.

Desde la bancada de Unión por la Patria, un diputado tildó de “autoritario” a Espert, quien negó la acusación y dijo que su rol era “hacer respetar las reglas de juego de convivencia”.

“Señores periodistas, esto es el kirchnerismo”, siguió Espert, escalando un nivel más en confrontación.

Cuando Maquieyra atinó a hablar, fue interrumpido por Cafiero, y el del PRO no se aguantó: “¡Fuiste canciller de la Nación, ni siquiera podés respetar que otro hable, por favor, ni eso podés respetar!”.

“Chanta”, le respondieron al macrista. “Pelado botón”, se escuchó desde el fondo de la sala, en otra muestra de agresión verbal.

“Chantas son ustedes”, contestó Maquieyra, quien recibió la autorización de Espert para reanudar su discurso, en medio de una batahola de insultos y murmullos.

“Usted puede. Es la única manera de ganar esta batalla cultural. Es civilización contra barbarie”, lo arengó Espert, que subía la apuesta de la provocación.