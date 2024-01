El insulto machista de Espert que enfureció a Myriam Bregman: “Copito de nieve” (VIDEO)

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman (Frente de Izquierda-U), expres√≥ p√ļblicamente su enojo y repudio a un insulto ‚Äúmachista‚ÄĚ que le habr√≠a dicho su colega en la C√°mara, Jos√© Luis Espert (Avanza Libertad).

‚ÄúA m√≠ me ha llamado ‚Äėmi copito de nieve‚Äô. Me parece que linda con la violencia de g√©nero. Yo no tengo por qu√© aceptar que un hombre me trata de esa manera descalificativa‚ÄĚ, denunci√≥ la legisladora en declaraciones a la prensa este martes.

‚ÄúSoy una diputada, me eligieron decenas de personas en la Ciudad de Buenos Aires para que los represente y no es para que ning√ļn machirulo me venga a decir ‚Äėcopito de nieve‚Äô‚ÄĚ, expres√≥ enfadada Bregman, quien tiempo atr√°s le dijo ‚Äúgatito mimoso‚ÄĚ a Javier Milei en un debate presidencial.

Por qué se pelearon Bregman y Espert

El cruce de Bregman y Espert surge en el marco del pedido de ‚Äúimpugnaci√≥n al nombramiento‚ÄĚ que hizo el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) sobre el diputado de Avanza Libertad, designado como presidente de la Comisi√≥n de Presupuesto y Hacienda. La Izquierda se√Īala ‚Äúgrav√≠simas amenazas‚ÄĚ del legislador contra los diputados del bloque del partido de izquierda, Bregman y Nicol√°s del Ca√Īo, para quienes hab√≠a pedido ‚Äúc√°rcel o bala‚ÄĚ.

‚ÄĚPor medio de la presente, nos dirigimos a Ud. a fin de hacer llegar nuestra impugnaci√≥n al nombramiento del diputado Jos√© Luis Espert como presidente de la Comisi√≥n de Presupuesto y Hacienda, a propuesta del bloque de La Libertad Avanza‚ÄĚ, solicitaron los diputados del bloque de Izquierda Myriam Bregman, Nicol√°s del Ca√Īo, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Pl√°, al presidente de la C√°mara de Diputados, Mart√≠n Menem.

"C√°rcel o bala"

En la carta, se record√≥ ‚Äúlas grav√≠simas amenazas‚ÄĚ de Espert por pedir, el pasado 14 de diciembre, ‚Äúc√°rcel o bala‚ÄĚ para los diputados Bregman y Del Ca√Īo.

‚ÄĚEstas amenazas, que se continuaron luego contra la diputada Romina del Pl√°, a quien el diputado Espert trat√≥ de ‚Äėdelincuente‚Äô, tuvieron tambi√©n otros antecedentes dirigidos contra trabajadores ocupados y desocupados‚ÄĚ, continu√≥ la presentaci√≥n y rememor√≥ los dichos de Espert contra el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y los trabajadores del neum√°tico ‚Äúpara quienes tambi√©n pidi√≥ ‚Äėc√°rcel o bala‚Äô‚ÄĚ.

