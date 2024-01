Echaron del Congreso a un empresario por gritarle a la diputada Myriam Bregman: “No fue un insulto”

En medio de una tensa jornada en la que se debate en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, un hombre ocasionó demoras y escándalo en la sesión tras insultar a la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman.

Tras el revuelo, el hombre identificado como Tomás Agote, fue retirado del Congreso por personal de seguridad, informó Noticias Argentinas. Asimismo, algunos momentos más tarde el empresario se pronunció en la red social X, antes Twitter, para pedir disculpas por lo sucedido.

“Sólo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: No insulté a@myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero ‘Estás confundida’ y ‘Con cuántas PYMEs te reuniste’ no son un insulto”, se excusó Agote en la ex plataforma del pajarito.

Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a @myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero "Estas confundida" y "Con cuantas PYMEs te reuniste" no son un insulto. — Tomás Agote (@tomagote) January 31, 2024

Y es que los insultos del hombre demoraron las exposiciones en el inicio de la sesión especial, cuando tenía lugar el bloque de las cuestiones de privilegio.

Una vez finalizada la participación de Bregman, Agote la insultó y le hizo gestos amenazantes, generando una fuerte polémica.

“Arriba de la pantalla hay una persona que le profirió un insulto directo a Bregman. Hasta que no se retire no podemos seguir sesionando”, le dijo el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras el revuelo, Tomás Agote, fue retirado del Congreso por personal de Seguridad. Foto: Juano Tesone / Clarín

Luego del escándalo, el hombre fue retirado del recinto por personal de seguridad por orden de la Presidencia.

“¿Quién es el patotero que trajeron a insultar desde los balcones? ¿Será uno de los valijeros? ¿O alguno de los que pagó las coimas?”, afirmó el diputado del FIT Nicolás del Caño.

¿Quién es el patotero que trajeron a insultar desde los balcones? Será uno de los valijeros? ¿ O alguno de los que pago las coimas? pic.twitter.com/HePr8olYau — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) January 31, 2024

Tomás Agote es un empresario cofundador de Patagonia IT Solutions y se define en redes como “un emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología”.

“Durante los últimos 20 años he brindado consultoría senior en seguros, tecnología, operaciones y procesos desde pequeñas empresas locales hasta grandes organizaciones globales”, completa su biografía.

Además, entre sus posteos se destaca el respaldo al presidente Javier Milei.