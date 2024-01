Espert muteó a Del Caño por no redondear su pregunta y se pelearon en Diputados (VIDEO)

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert (Avanza Libertad), se peleó en el plenario de comisiones de tratamiento de la “ley ómnibus” con su colega de la Izquierda, Nicolás Del Caño.

El intenso cruce a los gritos ocurrió esta mañana porque Del Caño aprovechó su momento de declaración para chicanear a los integrantes de la Cámara, por lo que Espert le pidió que redondeara su pregunta por “solidaridad y respeto a los colegas” y así cumplir con los cinco minutos de exposición. Esto a raíz de que estaba allí presente el ministro del Interior, Guillermo Francos, para explicar los detalles del proyecto del Poder Ejecutivo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le preguntó al dirigente del Frente de Izquierda si tenía alguna pregunta en particular para el ministro Francos. Como Del Caño no acotaba su parlamento, Espert le pidió que redondee y terminó silenciándole el micrófono.

“No me corte la palabra”, le pidió enojado Del Caño, en paralelo al enojo de sus compañeros de bloque. Mientras, Espert intentó seguir con la lista de oradores. “Usted no es dictador”, le criticaron a Espert los dirigentes del FIT.

“Mire, diputado, que usted en Twitter nos amenace con cárcel o bala no le da derecho a interrumpir”, le recordó Del Caño sobre la frase que popularizó Espert en redes sociales. Entonces, el economista insistió en que Del Caño le manifestara la pregunta hacia el funcionario nacional y dejara de lado las chicanas.

“Estoy haciendo las preguntas y las consideraciones como hicieron los diputados de los distintos bloques, así que por favor cierre la boca. Cierre la boca”, tiró Del Caño.

El insulto machista de Espert que enfureció a Myriam Bregman: “Copito de nieve”

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman (Frente de Izquierda-U), expresó públicamente su enojo y repudio a un insulto “machista” que le habría dicho su colega en la Cámara, José Luis Espert (Avanza Libertad).

“A mí me ha llamado ‘mi copito de nieve’. Me parece que linda con la violencia de género. Yo no tengo por qué aceptar que un hombre me trata de esa manera descalificativa”, denunció la legisladora en declaraciones a la prensa este martes.

“Soy una diputada, me eligieron decenas de personas en la Ciudad de Buenos Aires para que los represente y no es para que ningún machirulo me venga a decir ‘copito de nieve’”, manifestó enfadada Bregman, quien tiempo atrás le dijo “gatito mimoso” a Javier Milei en un debate presidencial.

