Cristina volvió a chicanear con “agarrar la lapicera” y comparó a Perón con Jesucristo

Cristina Kirchner cerró este sábado un acto en el municipio de Ensenada, provincia de Buenos Aires, donde homenajeó al ex presidente Juan Domingo Perón al cumplirse 48 años de su fallecimiento. La funcionaria llegó al distrito con intenciones de ser protagonista de la contienda electoral del año que viene por el Frente de Todos. La militancia la pide de candidata a presidenta y algunos dirigentes de su espacio lo deslizan como una expresión de deseo.

En su discurso la vicepresidenta apuntó contra Alberto Fernández y retomó la teoría de la lapicera. Cristina leyó un fragmento de un manual de conducción política en el que Perón decía “yo no persuadí a la gente con palabras. La persuadí con hechos y con ejemplos”, a lo que la vicepresidenta agregó “cazó la lapicera y no la largó más”.

“Esto es lo que Perón decía, la conducción, el amor del pueblo, la convicción del pueblo por sus dirigentes es en base a los hechos. Las palabras, y tal vez, Jesucristo, pero ni si quiera Jesucristo porque tuvo que hacer milagros también para que lo siguieran”, dijo en su discurso Cristina Kirchner comparándolo con Perón.

Agregó que con esa comparación no le quiere faltar el respeto al Cristianismo, si no que es una observación de la realidad, ya que “el seguir a una persona por una cuestión de fe” no es fácil y por eso, “algunas cositas hizo también para que lo siguieran”, enfatizó. “Multiplicar panes y peces, resucitar muertos”, son algunos ejemplos que dio Cristina de los “milagros” que hizo Jesús para que el pueblo lo siguiera.

Con esta comparación Cristina quiso explicar que tanto Perón como Jesucristo no se basaron en las palabras, sino en los hechos, en “usar la lapicera en función del pueblo”.

Para finalizar la reflexión, en el homenaje a Perón, Cristina Fernández de Kirchner detalló por qué lo atacaron al ex presidente y cómo es el poder del peronismo: “Creo que es propio de la conducta humana, entonces creo que es importante que entendamos la mecánica de la construcción, del poder del peronismo, de la construcción de la política y por qué fue tan atacado Perón. Porque usaba la lapicera en función del pueblo, por eso lo atacaron”.