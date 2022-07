En vivo: Cristina encabeza su propio homenaje a Perón sin Alberto Fernández

Cristina Kirchner cerrará este sábado un acto en el municipio de Ensenada, provincia de Buenos Aires, donde homenajeará al ex presidente Juan Domingo Perón al cumplirse 48 años de su fallecimiento. La funcionaria llega al distrito con intenciones de ser protagonista de la contienda electoral del año que viene por el Frente de Todos. La militancia la pide de candidata a presidenta y algunos dirigentes de su espacio lo deslizan como una expresión de deseo.

“Presidenta…Cristina presidenta, Cristina presidenta…”, fue el cántico que más se repitió hace 12 días cuando la ex mandataria cerró un plenario de la CTA en Avellaneda.

“Hay que ofrecerle a la militancia y a la sociedad una perspectiva de esperanza, y la única dirigente política que hoy genera eso es Cristina”, lanzó sin más el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque.

Cristina Kirchner llegará pasadas las 16 al Polideportivo Municipal de Ensenada, ubicado en Ortíz de Rosas 11. Habrá más de 2 mil invitados que ingresarán con pulsera de acceso. Sin embargo, se hizo una gran convocatoria a la militancia, ya que afuera del polideportivo se colocarán pantallas para seguir el discurso. Se espera que la dinámica sea similar al acto en Avellaneda: que una vez terminado su alocución, la Vicepresidenta llegue hasta sus fieles para emitir un saludo, detalla Infobae.

En 2023 la ex mandataria vence su mandato como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, una banca a la que accedió en los comicios de 2017 cuando armó Unidad Ciudadana. Acaso por eso varios dirigentes la ven “en un rol protagónico” en las elecciones del año que viene.

La de este sábado será la segunda vez en menos de dos semanas que la ex presidenta encabeza un acto. En la última oportunidad, en Avellaneda, volvió a marcar las diferencias dentro del Frente de Todos y en un pasaje puso su mirada sobre el rol actual de los movimientos sociales, algunos de ellos que son parte importante de la base de representación política de Alberto Fernández, como el Movimiento Evita.

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, había dicho la Vicepresidenta, para rematar: “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja (...) Que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida de Perón y de Evita… Si Evita los viera, mamita… Imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, ¡mamita!”.

El viernes, también en un acto por el aniversario de la muerte de Perón, pero organizado por la CGT, Fernández admitió “diferencias coyunturales que podemos tener” y también le contestó a Cristina Kirchner por aquel pedido que la Vicepresidenta le había hecho en la última actividad que compartieron juntos -el festejo por los 100 años de YPF- donde le pidió al mandatario que “use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país”. En las últimas horas, Fernández contestó que “el poder no pasa por ver quién tiene la lapicera sino por ver quién tiene la capacidad de convencer”. Fue aplaudido por la cúpula de la central obrera.

Este sábado habrá un nuevo capítulo de la interna a cielo abierto. Se espera que hasta Ensenada lleguen legisladores nacionales y provinciales, ministros bonaerenses e intendentes, además del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quién también acompañó a la ex mandataria en Avellaneda y luego subió al escenario para saludar a la militancia.