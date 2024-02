Congreso: Una diputada mendocina del PJ pide por el Fonid para docentes de Mendoza

Mendoza está expectante por el futuro de del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que funciona como un monto que va directo al sueldo de los maestros de Mendoza para mejorarlo. El vocero del Gobierno nacional, Mariano Adorni, indicó que están en duda las futuras transferencias.

“En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, aseguró Adorni en su habitual conferencia de prensa. En la provincia hay cautela por las opiniones hasta tanto efectivamente se confirme que no llegarán esos fondos.

Claro que la medida, en caso de ejecutarse, no solamente afectará a Mendoza, sino también a otras provincias. Por ese motivo es que un grupo de diputados y diputadas nacionales presentaron un proyecto de ley para prorrogar el Fonid por 5 años más. Entre ellos está Liliana Paponet, diputada de Unión por la Patria y del sector de los hermanos Félix en San Rafae

La diputada nacional Liliana Paponet firmó un proyecto de ley para prorrogar el Fonid por 5 años más.

El aporte nacional del Fonid representa entre el 6% y el 9% del salario de cada docente. Los montos varían entre $22.000 a los $28.000 por persona y constituyen un subsidio para la caja del Gobierno provincial de unos 1.700 millones de pesos mensuales.

La bancada mendocina por el peronismo la integran, además de Paponet, el maipucino Adolfo Bermejo junto al ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro. Sin embargo, las firmas de ellos no están en ese proyecto.

El pedido que hizo la provincia

El titular de la DGE y ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Zalazar, pidió por la continuidad del programa junto a titulares de educación de otras provincias. “Los Ministros de Educación de todo el país, solicitamos al Gobierno Nacional se garanticen los Fondos de Financiamiento Educativo vigentes, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa de cada provincia”, expresó en las redes sociales el ex intendente de Godoy Cruz.

En el documento, manifestaron al secretario de Educación que están con “incertidumbre” por “la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: Leyes N° 26.075 y N° 25.053; particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura”.

En este sentido, cuestionaron la “falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones”.

“Conscientes de las particularidades de cada una de las provincias, entendemos que los temas muy genéricamente planteados constituyen un eje común que nos llevan a firmar la presente a quienes tenemos a nuestro cargo el área educativa en cada una de nuestras jurisdicciones, solicitamos en consecuencia una pronta respuesta sobre el presente planteo”, expresaron.