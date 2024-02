Se confirmó que Milei recortará los fondos para sueldos docentes que esperaba Cornejo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que la Nación no girará a las provincias los fondos para sostener salarios y programas educativos.

“En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, aseguró Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Entre los recursos abarcados por este anuncio, aparece el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que funciona como un monto que va directo al sueldo de los maestros de Mendoza para mejorarlo.

El aporte nacional del Fonid representa entre el 6% y el 9% del salario de cada docente. Los montos varían entre $22.000 a los $28.000 por persona y constituyen un subsidio para la caja del Gobierno provincial de más de 2.000 millones de pesos.

Desde la DGE indicaron que el fondo de febrero para cubrir el sueldo de enero (que ya está pago) debería haber llegado entre el 5 y 10 de este mes. “No ha llegado todavía” afirmaron y hablaron de “incertidumbre”. De hecho, en una reunión del Consejo Nacional de Educación, que agrupa a los ministros del área de todas las provincias, se emitió un documento que marcaba esta situación.

Allí se habló de “la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: Leyes N° 26.075 y N° 25.053; particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura”.

Pero hoy finalmente, a pesar de las expresiones políticas y el marco legal señalado, Adorni ratificó que el dinero para sueldos docentes no va a llegar.

No obstante, también adelantaron desde el Poder Ejecutivo que, con o sin Fonid, el Gobierno garantizará el pago de salarios docentes y cumplirá con la propuesta de aumento salarial realizada en paritarias, que consta de un 15% para febrero, otro 15% para marzo; más un bono no remunerativo ni bonificable de $90.000.