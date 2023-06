Celso Jaque: “Portezuelo del Viento, en el tamaño en que yo lo había llamado a licitación siendo Gobernador, es el que se debe hacer”

A los 62 años, el ex gobernador de Mendoza, Celso Jaque, regresó al mundo de la política en su tierra natal y fue la sorpresa en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En 2019 se presentó y pasó sin pena ni gloria perdiendo la interna peronista en esa comuna.

Entrevistado por Los Andes, el dos veces intendente de Malargüe, se mostró seguro de ganar en setiembre aunque no subestima a su competidor. Aspira a mejorar los ingresos por turismo y otras actividades económicas además del trasvase del trasvase del Río Grande al Atuel.

¿Porqué tomó la decisión de volver al mundo de la política?

La política para mí es un servicio y el servicio no necesita de cargo para hacerlo, para servir a tu comunidad lo puedes hacer desde cualquier lado, pero en este último tiempo la situación de Malargüe es muy compleja, estamos en un departamento triste y abandonado.

En 2019 la gente eligió juventud y lamentablemente hubo tan mala gestión y se han tomado tan mal las decisiones que entonces me empezó a pedir la gente de mi partido, gente que no era de mi partido, gente que no estaba involucrada en ningún partido. Tomé la decisión de ponerme a consideración de los ciudadanos.

A mí me duele cómo está Malargüe, me duele mucho, y cuando recorro no solo la ciudad sino también la zona rural y veo cosas que se resuelven con voluntad política y no se hace, porque no siempre todo es plata, y hoy el municipio no tiene un problema de recursos tiene un problema de asignación de recursos, entonces con más razón tomé la decisión de ponerme a consideración.

¿En 2019 el peronismo ganó las PASO y perdió la general, cómo hacen ese análisis pensando en lo que viene?

Las PASO fueron una fotografía de un momento, que ya pasó, listo. Soy el candidato y ahora viene el desafío mayor, ser el próximo intendente y con una gran ventaja, detrás mío tengo a todos mis compañeros que fueron precandidatos acompañándome, porque esto es un proyecto que lo estamos haciendo entre. Eso sí, nunca minimizó al adversario, y no me creo ganador, quiero ganar que es distinto.

¿Cuáles son los temas centrales para Malargüe que pretende desarrollar?

Nosotros necesitamos recuperar al turismo como el eje sobre el que debe marcarse el desarrollo de Malargüe. Esto no significa que las otras actividades queden de lado, sino que es lo más rápido de poner en funcionamiento por la cantidad de atractivos turísticos que tenemos, por la capacidad hotelera que tenemos, porque dentro de los atractivos turísticos que tiene Malargüe que no son naturales, sino creados, como puede ser el Planetario, aunque hoy está muy venido abajo, son elementos que te permiten tener una oferta turística importante. También tenemos tres reservas naturales, entonces el turismo tiene que volver a hacer el eje de esa transformación.

Celso Jaque, candidato a intendente de Malargüe.

-¿Hay otras acciones?

-Otra acción del municipio es estar presente para poder recuperar los espacios públicos, hoy nuestras plazas los parques están totalmente abandonados, con una ciudad que todavía le falta mucho para ser atractiva. Hay que recuperar los servicios públicos, hoy tenemos un muy mal manejo de todo lo que significa la disposición final de los residuos sólidos urbanos, la cubierta sanitaria es un verdadero desastre y seguramente si hubiera un buen control ambiental en la provincia ya habría sanciones fuertes porque lo que está ocurriendo ahí es de terror.

-¿Qué piensa de la minería que se está desarrollando?

-Hay un error cuando se dice que en Mendoza está prohibida la minería y no es así, lo que hay es que están determinados cuáles son los métodos permitidos y no permitidos que una cosa distinta. Entonces hay que hacer minería, sí, empecemos con lo que se tiene que hacer, dentro del marco de la ley.

También tenés el petróleo y tenemos una gran esperanza de que la explotación de Vaca Muerta mendocina de un buen resultado con lo cual es imperioso la creación del parque de servicios de Pata Mora. Necesitamos allí que se puedan radicar empresas, que tengan buenos proyectos para prestar servicios en todo lo que va a ser ese desarrollo tanto con Potasio Río Colorado como en el tema petrolero, pero que te garantice de alguna manera de que va a tener manos de obra mendocina.

-¿Se puede hacer algo de agricultura?

-La agricultura no se puede dejar de lado, hay que seguir diversificando, volver a poner en valor el tema de nuestra zona semilleras. Esto requiere entre otras cosas poner en la discusión como incorporamos más tierras, entonces se hace necesario la discusión del aprovechamiento integral del río Grande y en esto sigo sosteniendo de que Portezuelo del Viento, en el tamaño en que yo lo había llamado a licitación siendo gobernador, es el que se debe hacer y asegurar además el trasvase de las aguas del río Grande al Atuel para garantizar incorporación de tierras en Malargüe San Rafael y General Alvear.

Algunos me dicen que es más caro, no hay nada más caro que no tener agua, entonces no es una cuestión del costo económico, sino del costo beneficio social y del beneficio que uno ve como desarrollo futuro.

-Hay quejas con respecto a la conectividad, ¿qué piensa?

-La conectividad también es importante y hoy pasa en parte por las rutas. Uno de los grandes déficits que tenemos y que hay que pelear con el Gobierno Nacional es que de una vez por todas se pueda resolver el tema de la ruta 40. Hay que resolver el tema de la ruta 188, necesitamos los tres departamentos del Sur ponernos de acuerdo en la traza definitiva y bregar para que la Nación termine esta conectividad necesaria, además que el Paso Pehuenche cumpla su función que es el transporte general de carga.

También que Vialidad Provincial tenga más presencia en Malargüe, somos un tercio de la provincia y tenemos muy poco equipamiento con muchas rutas en pésimo estado El tema de conectividad aérea, tenemos un aeropuerto que tiene todos los servicios, pero donde todavía falta más voluntad política para poder ponerlo en correcto funcionamiento con mayor cantidad de vuelos.

Celso Jaque, candidato a intendente de Malargüe.

¿Qué opina del gobierno provincial?

-Siempre he sostenido que cuando vos sos, como en mi caso un ex gobernador, eso no te da derecho a que te transformes en aquel profesor que toma prueba y coloca nota, en definitiva, los que tienen que decir cómo se acompaña o no a un gobierno son los ciudadanos a través del voto.

Ser un ex gobernador no me da el derecho para que yo pueda calificar a quienes están o estuvieron. Sí tengo un derecho que no lo dejó de lado, es que puedo elegir quién sea el próximo gobernador y tengo claro por quién voy a trabajar para que sea el próximo, porque comparto el proyecto voy a trabajar con Omar Paris que está acompañado por Lucas Ilardo.

-¿Cómo ve la situación del PJ actualmente

-Estoy convencido que si cumplimos lo que nos enseñaba Perón de que todos unidos triunfaremos, nos juntamos y empezamos a mirar para adelante un proyecto a largo plazo, que tenga consonancia con la agenda diaria de los mendocinos, genere confianza, nos van a votar.

La gente cuando elige premia y castiga, a nosotros nos tocó recibir en el 2015 un fuerte cachetazo, no tiene sentido culpar a nadie, sí aprender de los errores y si aprendemos seguramente seremos capaces de recuperar la confianza en la gente que es lo que tenemos que hacer.

Esa es una de las importantes tareas que tienen hoy nuestros candidatos y obviamente con todos los peronistas, todos los intendentes peronistas acompañando, sea que estemos en la misma fecha o en fechas diferentes, pero yo no tengo duda que no va a haber un solo candidato, un intendente, que no esté acompañando la fórmula que se eligió en estas elecciones PASO.

-¿Hay grieta dentro del peronismo?

-El país está viviendo una grieta y si vos analizas esa grieta, como la política no nace de un repollo, sino que es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, en todos los sectores políticos pasa lo mismo, hay visiones distintas y a lo mejor lo que está faltando es grandeza para tratar de acordar visiones conjuntas. Si no, no hay explicación de por qué existe La Unión mendocina, no habría explicación de las cosas que están sucediendo en Junto por el Cambio a nivel nacional.

No somos los únicos, no es sólo el peronismo. Obviamente que en el peronismo hasta tiene más razón de ser porque siempre Perón explicaba que no es un partido sino un movimiento y si vos abrías tus brazos de izquierda a derecha tenías todas las visiones que quisieras, pero siempre lo que hubo fue una grandeza. Eso te permitía que esas visiones diferentes construyeran verdades comunes y que era la que todos seguíamos, entonces creo que está faltando solo esa poquita dosis, pero que se va a conseguir.