Cambia Mendoza cerró la campaña con críticas al Frente de Todos

Mañana arranca la veda electoral y el cierre de campaña para las elecciones legislativas, por parte de los partidos políticos se acelera como el de Cambia Mendoza que fue este mediodía. El frente oficialista volvió a Andes Talleres como cuando fue la presentación de la colación, y con discursos duros contra Alberto Fernández y Cristina Fernández, pidieron el voto a la ciudadanía para el domingo.

El mediodía estuvo concurrido por funcionarios y funcionarias tanto municipales y provinciales. Hubo un espaldarazo fuerte a la lista 503A que tiene como cabezas de lista a Alfredo Cornejo y a Julio Cobos para el Congreso de la Nación.

El primero en tomar la palabra fue el antecesor a Rodolfo Suárez quien sostuvo que esta elección (la del domingo y la del 14 de noviembre) “define equilibrios de poder, control republicano, idiosincrasia y mayor autonomía de provincias”.

“Es una elección obligatoria, el ciudadano tiene un derecho cívico y con su voto puede torcer el rumbo del destino del país. Puede influir, cambiar, premiar o castigar la administración de la pandemia, lo que se hizo en materia económica”, agregó.

No faltaron las críticas al Frente de Todos, principalmente por el uso de listas colectoras “que están prohibidas”. Y también por la lista presentada en la que “no pueden poner a sus ex gobernadores”.

“¿Qué se juega? En Argentina se juega el equilibrio de poder. En varias provincias si gana la oposición y el Gobierno sale derrotado, pierde la mayoría automática de Cristina en el Senado. Se abre una discusión del cambio en la política económica y el Frente de Todos se ve obligado a negociar acuerdos”, clarificó Cornejo como precandidato a senador nacional.

Refiriéndose a Suárez, destacó que “el Gobierno hizo las cosas muy bien en materia de pandemia, hizo un equilibrio justo y por eso pedimos un voto de confianza para Suárez y su administración”.

El Gobernador, quien también es precandidato a senador nacional suplente, agradeció las palabras y destacó que gestiona “respetando a la sociedad y eso es no mentir, es decir en público lo que se dice en privado, es decir en Mendoza lo que se dice en Buenos Aires”.

“No tenemos jefes, no obedecemos a ninguna corriente nacional sino que trabajamos para que el ciudadano pueda vivir mejor. Nos acompañaron con esas políticas que fueron distintas a la Nación y les pedimos que el domingo nos acompañen”, insistió.

Mariana Juri, quien secunda a Cornejo en la lista, consideró que estas elecciones son una posibilidad de reafirmar esta oportunidad de elegir dos modelos de país muy distintos que se ponen en juego”.

“Es modelo de Mendoza es en donde hemos podido trabajar, estudiar, que nuestros jóvenes puedan estar en libertad. O el otro modelo que se plantea como el del conurbano bonaerense, que es distinto a los mendocinos”, diferenció.