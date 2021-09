A horas de la veda electoral, estos fueron los spots “más jugados” de Mendoza

En menos de 24 horas los mendocinos entraremos en etapa de veda electoral, por lo que no podrán aparecer las propagandas políticas de los frentes que van a competir este domingo en las elecciones primarias. No obstante, pese a que en el resto del país se conocieron algunos spots de campaña creativos e insólitos -así como también algunos que rozaron lo bizarro-, en Mendoza también se aportaron algunos de espacios electorales que intentaron “jugársela” más.

Sin dudas los que han arriesgado más en las propagandas políticas han sido los de la interna dentro de Cambia Mendoza, la lista Cambia Ya, que lleva a Rodolfo Vargas Arizu y Josefina Canale como precandidatos a los cargos nacionales. Uno de sus spots más disruptivos tiene como protagonista a un individuo que es presentado como gastronómico y que se pone a recitar los impuestos que afectan al sector al estilo del “Sin repetir y sin soplar” de Feliz Domingo, el histórico programa de televisión conducido por Silvio Soldán.

Me quiero quedar en Argentina!

Por eso los ciudadanos nos involucramos en política para frenar la impunidad, atacar la corrupción y terminar con los impuestos que asfixian y la burocracia que agobia.

Sumemos! por que ahora nosotros somos los que vamos a sorprenderlos a ellos. pic.twitter.com/1BtYldvUNO — Republicanos Unidos Mendoza (@ReUnidosMendoza) August 5, 2021

Bancamos a Jorge.

El estado y su burocracia generan muchos traumatismos.

🔹Lista 503 B # Necesitamos #GenteNuevaYA !



✅ SE FISCAL, defendé tu voto 👉 https://t.co/RnWGpCelcZ

✅ SE VOLUNTARIO DIGITAL, ayudanos a difundir 👉 https://t.co/JV1IVSkImJ pic.twitter.com/a4pkTCYwFX — Republicanos Unidos Mendoza (@ReUnidosMendoza) August 13, 2021

Uno de los precandidatos a la Legislatura provincial, Oscar Sagás, también realizó una curiosa propaganda, con animaciones y su voz en el video.

En qué puedo ayudar ⁉️



Los mendocinos/as debemos continuar unidos para enfrentar la pos pandemia 👨🏽‍⚕️



Escucha 🧏🏻‍♀️ 👇🏼 pic.twitter.com/hNTexhRIcw — Oscar Sagas (@OscarSagas3) September 6, 2021

En el Frente de Todos decidieron apelar a la juventud de la precandidata a senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien en varios videos le “enseñó” al precandidato a diputado, Adolfo Bermejo, aplicaciones que usan en gran mayoría los jóvenes, como Twitch.

#DesafíoCumplido 🙌🏻



Con @AdolBermejo prendimos en twitch. Y hablamos de todo un poco: fútbol, música, ESI, propuestas para la juventud y hasta de carpinchos 😂 pic.twitter.com/8QpCdbcR7Z — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 6, 2021

También realizaron varios videos en autos, recorriendo las calles y rutas de la provincia e incluso cantando algunas canciones populares.

🚗 • La doble vía a San Juan, los sueños para #Lavalle y una pregunta para @RRighii: ¿Cuáles son los mejores chivos? ¿Los de Lavalle o los de Malargüe?#LaVidaQueQueremos ☀️ #VolverACreer pic.twitter.com/zUgTew2HdM — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 8, 2021

En el Partido Federal, mientras tanto, salió un tema no oficial con la melodía de la canción “El mismo aire”, que si bien no ha aparecido en televisión o radio, sí se ha viralizado en redes sociales. “Tu y yo votamos junto a la 8, no le creas a los pinochos”... dice parte de la canción.

Otro de los spots electorales que apelan al voto del mendocino con música es el de Compromiso Federal, que lleva como precandidato a senador nacional al médico Jorge Pujol.

“Jorge Pujol es el que quiere para el pueblo empleo y educación”, sostienen; y también marcan que es el “proyecto mendocino para la recuperación”.