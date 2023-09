La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, opinó sobre el presunto “pacto” entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) y afirmó que el libertario es ingenuo, ya que “el kirchnerismo cuando ve que hay algo que le puede competir, lo compra”. Además, dijo que él “está en un proceso de fascinación con sectores del peronismo”.

En diálogo con radio Rivadavia, Bullrich declaró este jueves lo siguiente: “Yo conozco mucho la historia del peronismo, la historia del kirchnerismo, para entender que el peronismo siempre ha actuado de la misma manera: cuando ve que hay algo que le puede competir, lo compra, se le mete adentro, le ofrece lo que no tiene”.

Al ser consultada por un posible acuerdo electoral entre el libertario y el ministro de Economía, la dirigente del PRO definió: “Me parece más una ingenuidad de parte de Milei que un pacto hecho a las sombras o en la oscuridad”.

“Creo que es la ingenuidad de una persona que no tiene equipos, que no tiene con qué gobernar la Argentina, como es el caso de Milei. No tiene las personas ni los equipos que vos necesitás para tener la espalda que hay que tener para pelear contra todos los sectores que en la Argentina te traban el cambio, los que te tiran piedras permanentemente”, analizó la candidata, crítica del aval que dio Milei al proyecto oficialista para subir el piso del Impuesto a las Ganancias.

Bullrich habló del “pacto” entre Milei y Massa: “Cuando el kirchnerismo ve algo que le puede competir, lo compra” (Fotos: Clarín)

Para Bullrich, “Milei está en un proceso de fascinación con sectores del peronismo que son vivos, que saben cómo manejar el poder, que lo va a llevar a una situación de gran pérdida de confianza de la sociedad”.

La postulante de JxC cuestionó una de las promesas de campaña de Milei: la famosa “dolarización”.

“La dolarización ya se sabe que no funciona. Las propuestas que ha tenido Milei las ha ido desgranando y está claro que muchas de ellas las han metido en un cajón y no las quieren sacar. El tercer tema, que era la casta, que fue un gran hallazgo de la campaña de Milei, si tu secretario de Trabajo va a ser (Luis) Barrionuevo, la casta la tenés adentro”, denunció la exministra de Seguridad.

También expresó que el protagonismo del libertario es una “centralidad construida” por el peronismo, ya que intenta “sacar de escena” a quienes son “los verdaderos opositores”, es decir, Juntos por el Cambio.

“El kirchnerismo siempre que percibe que algo débil, que es algo que les permite a volver rápidamente al poder... Este intento de poner a Milei en la centralidad es la búsqueda del kirchnerismo de agarrar lo que es más débil para intentar quedarse prendido a la teta del poder”, evaluó Bullrich.

