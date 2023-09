Video: acusaciones cruzadas entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por el despido de un trabajador del MTE

Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, publicó un video en redes sociales acusando a Juan Grabois, dirigente social, de despedir a un trabajador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) por saludarla y participar en un video de su campaña presidencial en Olavarría. Por su parte, Juan Grabois no tardó en contestarle, negó las acusaciones y aseguró “vos le robaste el empleo no a una sino a millones de personas”en referencia a su rol como Ministra de trabajo de De la Rúa.

En el video, Bullrich denuncia que José Ovejero fue despedido de su trabajo y se le quitó su uniforme por saludarla y expresar su intención de votar por ella. La candidata exige que Grabois garantice que el trabajador no sufra represalias por expresar su elección libremente y le pide que lo reincorpore.

Bullrich critica la acción de despedir a alguien por querer votar por ella y lo califica como un comportamiento injusto y deshonesto.

“Reincorporalo Grabois”, exclamó la ex ministra de Seguridad. “Hacé las cosas como hay que hacerlas”, recriminó.

En su respuesta, Grabois le pide a Bullrich que deje de hacer afirmaciones falsas y sugiere que ella podría ganar votos siendo honesta en lugar de mentir.

Con el encabezado “Dejá de versear Bullrich, se ve que si no me nombras la gente no te ve los videitos. Hacé las cosas bien y por ahí juntas algún voto sin mentir. Que te mejores”; Juan Grabois le responde a la candidata de forma contundente.

Comienza negando que él haya dejado sin trabajo a cualquier compañero del MTE y redobla la apuesta “Yo no dejé sin trabajo a nadie. Vos sí”, recuerda el paso de Patricia en el Ministerio de Trabajo en el gobierno Fernando De la Rúa y continúa “le robaste el empleo no a una sino a millones de personas”.

También aseguró que dentro de esta organizacion no se le exige afiliación política a nadie. “Si vos tenes alguna prueba de que yo haya hecho algo así, por favor denunciame, es tu obligación” expresó haciendo referencia al hecho denunciado por Bullrich. Y redoblo la apuesta “Pero como sos garca y mentirosa, por eso un videoito en internet. Presentá la denuncia, mejorate” cierra el video.

